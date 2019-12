Hoffenheim med Robert Skov vandt 2-1 på hjemmebane over Borussia Dortmund i den tyske Bundesliga.

Der var danskeropgør i Bundesligaen, da Hoffenheim tog imod Borussia Dortmund.

Fredagens kamp i Bundesligaen endte med en kneben 2-1-sejr til Hoffenheim, efter at Dortmund ellers længe havde været foran 1-0.

Med nederlaget kom Dortmund ikke tættere på de to tophold, Borussia Mönchengladbach og RB Leipzig, der begge har 34 point efter 16 kampe.

Dortmund er placeret på fjerdepladsen med 30 point efter 17 kampe. Hoffenheim har 27 point efter 17 kampe på en sjetteplads.

Fra starten af opgøret var der kun en dansker på banen, og det var Robert Skov, der som vanligt begyndte på pladsen som venstreback hos Hoffenheim.

Robert Skov blev overlistet efter 17 minutter, da Dortmunds Achraf Hakimi løb forbi danskeren og assisterede Mario Götze, som tæt på mål scorede til 1-0.

Robert Skov fik chancen for at gøre skaden god igen på et frispark midtvejs i første halvleg, og han var tæt på at score med sit farlige venstreben.

Den tidligere FC København-spiller bragede bolden på undersiden af overliggeren fra 30 meters afstand.

Jacob Bruun Larsen kom på banen for Dortmund fra anden halvlegs start, men han var ikke i stand til at forhindre, at det endte med et nederlag.

Efter 79 minutter udlignede Hoffenheims indskiftede angriber Sargis Adamyan til 1-1, og otte minutter senere bragte Andrej Kramaric hjemmeholdet foran 2-1.

Flere mål blev der ikke scoret i den underholdende kamp.

Thomas Delaney var ikke med for Dortmund, da den danske landsholdsspiller fortsat sidder ude med en skade.

/ritzau/