Med sit mål til 2-1 sørgede Robert Skov lørdag for, at Hoffenheim vandt med samme cifre over Leverkusen.

Robert Skov blev lørdag den helt store helt for Hoffenheim.

Her sørgede danskeren med sin scoring til 2-1, for at Hoffenheim tog en sejr på samme cifre over Bayer Leverkusen i Bundesligaen, og Skov blev dermed matchvinder.

Den tidligere FCK-profils nye, danske kollega i Hoffenheim, Jacob Bruun Larsen, var ikke med efter sit klubskifte fredag.

Med sejren har Hoffenheim 33 point på Bundesligaens syvendeplads.

Leverkusen kom foran efter cirka ti minutter, da Moussa Diaby efter en tunnel på Hoffenheim-forsvarer Stefan Posch befandt sig alene med målmand Lukas Hradecky og let prikkede bolden forbi den tidligere Brøndby- og Esbjerg-målmand.

Lidt over ti minutter senere udlignede Andrej Kramaric for Hoffenheim.

20 minutter inde i anden halvleg slog Robert Skov så til, da han efter en hurtig omstilling sparkede en returbold i kassen via undersiden af overliggeren og sendte Hoffenheim på vinderkurs.

Den holdt hjemmeholdet, indtil dommeren fløjtede kampen af.

/ritzau/