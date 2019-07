Robert Skov er nu officielt Hoffenheim-spiller.

Mandag aften skriver danskerens nu tidligere klub, FC København, på sin hjemmeside, at handlen, som blev meldt ud i en fondsbørsmeddelelse lørdag, er gennemført, og at Skov skifter med øjeblikkelig virkning.

Ifølge Robert Skov var det blandt andet udsigten til at spille i Bundesligaen, der tiltrak.

»Jeg føler, at den her mulighed er for god til at sige nej til. Det er en rigtig god klub i en fed liga, som jeg altid har drømt om at prøve mig af i.«

»Hoffenheim har været meget grundige og virkelig ønsket mig, og jeg glæder mig til at komme i gang,« siger Skov på FCK's hjemmeside.

Kantspilleren skiftede til hovedstadsklubben fra Silkeborg i januar 2018 og nåede i alt at spille 72 kampe for FCK.

»Det har været et kæmpe privilegium for mig at spille for klubben. Jeg har virkelig følt mig godt tilpas fra start og haft optimale muligheder for at udvikle mig som spiller. Jeg er blevet vist stor tillid og har lært vildt meget,« siger Robert Skov.

Han blev med 29 mål suveræn topscorer i Superligaen i sidste sæson.

/ritzau/