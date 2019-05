Robert Skov er udtaget til bruttotruppen på 26 spillere til U21-EM. Tre spillere skal skæres fra inden EM.

Superligatopscorer Robert Skov (FC København) og Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund) er med i bruttotruppen til U21-EM.

U21-landstræner Niels Frederiksen har tirsdag udtaget en trup på 26 spillere. Heraf skal tre spillere skæres fra inden slutrunden.

Ajax-angriberen Kasper Dolberg er ikke med i truppen. Det samme gælder Chelsea-spilleren Andreas Christensen, selv om også han har alderen til at spille U21-EM.

Danmark er i havnet i EM-gruppe med Tyskland, Østrig og Serbien. Og målsætningen er klar.

- Vi har en ambition om at gå videre fra gruppen. Man går ikke ind til en slutrunde uden at have en ambition om at gå videre.

- Og når vi videre fra gruppen, så vil vi også vinde semifinalen. Og går vi videre til finalen, så vil vi også vinde den, siger Niels Frederiksen.

- Vi har spillerne og holdet til at være med blandt de bedste, og vores første delmål er at gå videre fra gruppen, siger han.

/ritzau/