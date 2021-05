Robert Skov fandt sig aldrig til rette som venstre back. Han vil hellere score mål end at forsvare det.

Det behager landsholdsspilleren Robert Skov, at han ikke længere bruger sin dagligdag på at spille venstre back.

Den tidligere superligatopscorer har ellers tilbragt adskillige kampe som venstre back og wingback under to forskellige trænere i Hoffenheim og under Kasper Hjulmand på det danske landshold, men ambitionen om at få ham til at mestre den position er nu skrottet.

I stedet spiller silkeborgenseren atter på højrekanten, og det giver ham en langt større glæde end at skulle være en del af en forsvarskæde.

- Det har været hårdt af skifte position flere gange. Det har været et langt forløb, hvor jeg har stået op for, hvad jeg selv gerne vil. Det går helt tilbage til halvandet år siden, da corona udbrød.

- Dengang sagde jeg til klubben og den daværende træner, at jeg ikke så mig selv være venstre back, men at jeg selvfølgelig spillede for holdet.

- Så kom der en ny træner, der også gerne ville have, at jeg spillede venstre back. Det prøvede vi så endnu en gang, men inde i mig selv havde jeg gennemgået en masse tanker, og jeg var afklaret med, at det ikke var det, jeg skulle.

- Jeg så ikke mig selv som venstre back. I det store det hele var det ikke, fordi min fodboldbegejstring fløj derudad kamp- eller træningsmæssigt i den periode. Så det har været en hård kamp at komme tilbage til den position, hvor jeg ser mig selv som spiller, siger Robert Skov.

Med et dødbringende venstre ben, stærke driblekundskaber og en god fysik er det logisk, at hans trænere har set ham som en kandidat til en moderne backrolle. Selv vil Skov da heller ikke kalde det for en fejl, at han blev forsøgt spillet ind på pladsen.

- Jeg har stået over for nogle af de bedste kanter i verden, og jeg har fået læring i at spille en mod en og mærket, hvad det vil sige "at være svær at spille overfor". Så jeg har lært rigtig meget, som jeg kan tage med mig videre.

- Men den personlige glæde, jeg har ved fodbolden og ved at udvikle mig til træning og forbedre de små detaljer, den fik jeg ikke som back. Det var en hård tid at skulle gå på kompromis med sig selv, siger Robert Skov.

Den danske EM-spiller har altid gået mere op i at score mål i den ene ende end at skulle forsvare målet i den anden.

- Jeg har mine største kvaliteter og kan hjælpe holdet mest som kant. Jeg har aldrig set mig selv som en forsvarsspiller, og det har jeg heller aldrig haft en drøm om at blive.

- Jeg har altid drømt om at score mål og være afgørende for holdet, for det elsker jeg. Man kan hele tiden finjustere nogle ting, man kan være bedre til, og det giver mig en glæde at være en offensiv spiller.

- Forsvarsspillere elsker at spille til nul, mens jeg synes, at kampe er fede, når der er flere mål. Jeg har ikke det der forsvar med stort F i mig, som en rigtig god forsvarsspiller skal have.

- Det tog ikke lang tid for mig at komme til den erkendelse, men det tog lidt længere tid at overbevise andre om det også, siger han.

25-årige Robert Skov har spillet ni landskampe og scoret fem mål. Ingen af målene er scoret i de fire kampe, hvor har spillet venstre back på landsholdet.

/ritzau/