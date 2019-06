Du kan dårligt svinge om hjørnet i Udines gamle gader uden at blive mødt af blikket fra en dansk klubchef, en scout eller en agent.

U21-EM er bare talentspejdernes store legeplads, og derfor findes der altså mellemmænd i både morgenmadsbuffeten på hotellet og på tribunerne på Stadio Friuli.

Men trods den store opmærksomhed fra mennesker med magt til at påvirke spillernes fremtid, mener Robert Skov ikke, at presset som sådan er større, når han træder ind på det norditalienske græs i en dansk landsholdstrøje.

»Som spiller er du altid til vurdering. Du bliver vejet, hver gang du spiller en kamp. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, som kommer og ser kampene på stadion... på nær nogle enkelte italienere, der ikke kender Superligaen - så tror jeg, at de klubber, der er her, ved, hvem der spiller. Ligesom I ved, hvem der spiller rundt omkring,« siger Superliga-topscoreren.

Robert Skov, Rasmus Nissen Kristensen og Asger S. Sørensen under U-21 landsholdets træning i Udine, onsdag den 19 juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Robert Skov, Rasmus Nissen Kristensen og Asger S. Sørensen under U-21 landsholdets træning i Udine, onsdag den 19 juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Han startede EM stærkt med en god præstation mod Tyskland trods det danske nederlag på 3-1. Men FC København-profilen har nok en pointe i, at de fleste med talentøje har hørt om spillerne, som når hele vejen til et EM.

De fleste har i hvert fald hørt om Robert Skov, der scorede 29 mål i Superligaen og også var Danmarks U21-topscorer i EM-kvalifikationen. Og han lever fint med, at der er lidt ekstra fokus på EM som udstillingsvindue fra mediernes side.

»Det er ikke sådan, at der pludselig dukker en kanin op af hatten, som ingen kender i hele Europa. Der har været meget stort fokus på, at det her er et udstillingsvindue, men som spiller er du altid til vurdering, og du skal præstere hver gang,« siger Skov og slår til sidst fast.

»I har været gode til at gejle det op, og det skal I også bare gøre. Så det er fint nok.«