Polyvant fodboldspiller.

Det klinger helt Morten Olsen'sk, når vi nu skal til at tale om Bundesliga-klubben Hoffenheims nye venstre back - højrekanten Robert Skov.

Den danske landsholdsspiller har taget taget et skridt op i niveau fra Superligaen og FCK til Bundesligaen og Hoffenheim. Men han har også taget et skridt mod sydvest på banen.

De seneste tre kampe har Robert Skov været at finde i venstre frem for den højre side, hvor vi så den tidligere Silkeborg-spiller bryde igennem for FC København i sidste sæson. Og så endda som back.

Robert Skov har spillet sig ind i startsoptillingen i Hoffenheim.

»Jeg har overhovedet ingen erfaring med det,« siger Robert Skov til B.T.

Efter at have haft en ind- og udskifterrolle i sine første Bundesliga-optrædner, er det blevet til fuld spilletid i de seneste tre kampe for Hoffenheim - alle med udgangspunkt som venstre back.

»Det er stadig ret nyt, men indtil videre er det gået ganske udmærket. Jeg har fået godt feedback fra træneren og klubben omkring det, så indtil videre har det været ganske positivt,« siger Robert Skov, der uddyber:

»Det er ikke sådan, at jeg er blevet fastlåst som venstre back i Hoffenheim. De ser det som en meget moderne tilgang til spillet, at man kan spille flere pladser, og den måde, de gerne vil spille på, er meget offensiv. Så det er ikke sådan, jeg ikke er offensiv ved at spille venstre back i de kampe, jeg har spillet.«

Højre kant eller venstre back?

Skulle fremtiden ligge på venstre back, der Robert Skov fint med på den idé.

»Jeg er ikke for fin til at spille venstre back, og jeg kommer ikke til at råbe op og skabe mig over det. Jeg er meget åben omkring det at spille flere positioner. Jeg låser mig ikke fast på, at jeg kun kan spille en position. Det ville være lidt for drama-agtigt og lidt naivt.«

»Men jeg er mega åben over for det, og jeg synes, det er en spændende rolle. Det er positivt at kunne dække flere pladser og vise, at jeg også har andre kvaliteter. At jeg ikke bare er en højre kant, det trækker ind i banen og skyder på mål,« siger Robert Skov med et skævt smil. Og landsholdet?

»Jeg har ikke talt med Åge endnu. Med det er jo det, der kan være godt ved at spille to forskellige positioner,« siger den polyvante spiller.