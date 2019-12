Robbie Williams vil have Toni Kroos til England.

Og den internationale sangstjerne har taget nogle lidt anderledes argumenter i brug i sit forsøg på at lokke.

Det sker i en dokumentar, der er lavet om Real Madrid-spilleren. For Robbie Williams vil have Kroos til Premier League og Manchester United.

»Du har vundet alt i Madrid. Jeg beder dig om at skrive under med Manchester United. Jeg synes, vi har den bedste liga i verden i form af Premier League,« siger Robbie Williams, inden han bringer sit lettere bizarre argument på banen:

»Det er derfor, der er en ting, der irriterer mig. Real Madrid har fået mig til at føle mig lille – fået mig til at føle, at jeg har en lille penis,« siger Robbie Williams ifølge Marca, inden han slutter sin lille svada.

»Fodbold er min religion, og jeg kan ikke lide, at der er større guder end min,« siger det 45-årige tidligere Take That-medlem, der i dokumentaren sidder med en Kroos-trøje i hænderne.

Det lidt sjove venskab mellem Robbie Williams og Toni Kroos startede i 2017, da sidstnævnte sendte en hilsen til Robbie Williams på Twitter.

Her skrev Toni Kroos, at han nød at læse Robbie Williams' selvbiografi, og under VM i 2018 fik fodboldspilleren en hilsen tilbage. Her scorede Kroos direkte på frispark, og det fik Robbie Williams til at skrive til fodboldstjernen.

Toni Kroos spiller lige nu i Real Madrid. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Toni Kroos spiller lige nu i Real Madrid. Foto: JAVIER SORIANO

'Jeg elsker dig, Toni Kroos,' skrev han om landsholdsspilleren, som han altså gerne så droppe Spanien og rykke til England. Netop det engelske har været på tale før, for i 2014 var Kroos tæt på at skifte til Manchester United, da han skulle væk fra Bayern München.

Toni Kroos bekræftede endda selv, at den engelske storklub havde vist interesse, og at der allerede var lavet en aftale med den daværende manager, David Moyes.

Noget, David Moyes selv har bekræftet også, men handlen gik efterfølgende i vasken.

I stedet gik turen så til det spanske, og i Real Madrid har han blandt andet været med til at vinde Champions League tre år i træk.