En ny stemme har givet lyd fra sig i det store kone-drama i England.

For nu blander Robbie Williams sig i sagen mellem fodboldfruerne Coleen Rooney og Rebekah Vardy.

»Lad os nu sige, Rebekah er skyldig, hvilket vi ikke ved. Hvordan hun må have det indeni lige nu, er 10 gange være, end hvordan Coleen havde det, da tingene skete.«

Sådan siger sangstjernen i et interview med The Telegraph Magazine, skriver Daily Mail.

For en måned siden kom det frem, at Coleen Rooney mente, at Rebekah Vardy skulle have lækket flere private historier til pressen. Foto: Jason Cairnduff

Det var i starten af oktober, at det hele eskalerede, efter at Wayne Rooneys kone, Coleen Rooney, på sine sociale medier skrev, at hun i længere tid havde haft mistanke om, at en af hendes nærmeste lækkede historier til pressen.

Derfor blokerede Coleen Rooney alle – pånær en – fra sine sociale medier, hvorefter hun plantede falske historier, der havnede i medierne.

Til sidst offentliggjorde hun, at Rebekah Vardys konto var den eneste, hun ikke havde blokeret, og dermed måtte den stå bag lækagen. Rebekah Vardy selv nægter at have noget med sagen at gøre, og nu er både advokater og it-eksperter sat på sagen.

Robbie Williams fortæller, at han selv har undersøgt folk, han har haft mistænkt for at lække historier om ham, og derfor kan han også godt sætte sig ind i, hvordan Coleen Rooney har det.

Rebekah Vardy nægter at have lækket historierne. Foto: Dylan Martinez

Samtidig mener han dog, at man skal træde varsomt i sådan en situation.

»Det er et farligt spil at spille. Jeg forstår godt Coleens trang til hævn, og jeg havde nok gjort det samme selv, men man er nødt til at passe på. Sådan noget kan føre til selvmord – at udskamme folk på det niveau,« siger Robbie Williams.

Siden sin udmelding den 9. oktober har Coleen Rooney ikke kommenteret sagen. Rebekah Vardy, der er gift med Jamie Vardy, fortalte efterfølgende, at hun var ked af det, samt at udmeldingen stressede hende og kunne skade hendes ufødte barn.

»I løbet af 24 timer er det bare eskaleret og eskaleret. Jeg havde ikke tænkt mig at sige noget, men det er blevet så ekstremt: Jeg har fået at vide, at jeg burde dø, at mine børn burde dø, at mit ufødte barn burde dø. Det er uacceptabelt for enhver,« sagde hun den 11. oktober.