Den hollandske kantspiller Arjen Robben afviser ikke at forlade Bundesliga-mestrene Bayern München til sommer.

Arjen Robben har spillet for tyske Bayern München siden 2009, men til sommer kan det altså være slut for den rapfodede hollænder i den tyske storklub.

Den 34-årige offensivspiller udtaler nu, at han muligvis vil overveje et skift til Serie A, hvor Inter angiveligt skulle have givet ham et tilbud.

»Jeg er meget stolt og glad over at have modtaget et tilbud fra Inter,« siger han ifølge FourFourTwo.

»Vi har haft travlt de sidste par uger, især min far, som også er min agent. Men det er rart at vide, at der er klubber, som er interesserede. Jeg har brug for at komme i form igen, og ved ikke, hvornår jeg træffer en beslutning om min fremtid,« siger Robben, men understreger dog, at der kommer til at ske noget inden længe.

»Jeg venter ikke til slutningen af sæsonen. Jeg skal tænke på min familie, så jeg skal planlægge fremad.«

I indeværende sæson har Robben optrådt 14 gange for Bayern og scoret fem mål.