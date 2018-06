Riza Durmisi spillede otte ud af 10 kvalkampe i gruppespillet på vejen til Rusland, men venstrebacken blev alligevel et af landstræner Åge Hareides ofre i den endelige VM-trup.

I stedet for Durmisi satser Hareide på Jens Stryger Larsen, der er højrebenet og oftest spiller højre mand i et tremandsforsvar for sit klubhold, Udinese. Som reserve for Jens Stryger Larsen har landstræneren indkaldt Jonas Knudsen, der endnu har en gældende A-landskamp til gode.

Siden fravalget for omkring tre uger siden har Riza Durmisi været tavs. Til B.T. fortæller Betis-backen nu for første gang om sin oplevelse, da han fik den hårde besked fra landstræneren.

Åge Hareide mener ikke, at Riza Durmisis kvaliteter defensivt er gode nok til VM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Åge Hareide mener ikke, at Riza Durmisis kvaliteter defensivt er gode nok til VM. Foto: Liselotte Sabroe

»Det var og er stadig selvfølgelig en kæmpe mavepuster at få, når jeg føler, at jeg har gjort alt for at komme med, og det egentlig ikke længere lå i mine hænder. Det gør specielt ondt, når jeg har været en del af truppen siden dag et, hvor Åge tog over, men jeg er mere motiveret end nogensinde. Jeg har fået mere hår på brystet af denne her oplevelse. Det højeste, man som fodboldspiller kan opnå, er nok en VM-slutrunde, og det har jeg så mistet. Så jeg er klar på næsten hvad som helst af modgang, der kan ramme mig,« siger Riza Durmisi.

Er det dit livs skuffelse?

»Ja, det må man sige på nuværende tidspunkt. Det har været meget hårdt, og jeg er stadig ikke kommet over det. Åge har udført et fantastisk stykke arbejde, for han fik os til VM, selv om ingen troede på det, da vi lå dårligt til i tabellen. Men det formåede han at vende med nogle stærke fyre oppe foran og en stabil defensiv, hvor Jon Dahls taktiske genistreger har gjort, at vi med lange bolde fra forsvaret har forvirret modstanderne. Det har fungeret, og det er virkelig godt for dansk fodbold.«

Er det en kritik af den danske spillestil, og betyder det, at du ikke passer ind?

»Det har jo virket. Vinderen har altid ret. I og med at jeg ikke er med, har Åge valgt spillere, som er højrebenede på min position, samtidig med at han har udtaget spillere, der kan lange indkast, som jeg ikke kan.«

Riza Durmisi vil have sin seneste landsholdstrøje på, når Danmark spiller ved VM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Riza Durmisi vil have sin seneste landsholdstrøje på, når Danmark spiller ved VM. Foto: Liselotte Sabroe

Skal du ikke se indad og på dine mangler, når Åge Hareide synes, at Jens Stryger Larsen og Jonas Knudsen er stærkere defensivt?

»Jeg tror, at folk virkelig har misforstået, at fordi jeg er meget stærk offensivt, så er jeg automatisk ikke så god defensivt. Tror du ikke, at Jordi Alba og Marcelo ikke også ville lide på et hold, der ikke er spildominerende?«

Men det er jo ikke kun folk, det er også landstræneren, der mener det?

»Jeg kan kun sige, at man skal huske på, at jeg spiller i verdens bedste liga. I denne sæson har jeg med mit hold vundet 1-0 over Real Madrid på Bernabeu, og vi stoppede deres rekordstime på 73 kampe i streg med mål på hjemmebane. Der skal man ikke være dårlig defensivt, for så går det galt. Det skulle jeg hilse at sige. Vi sluttede meget overraskende som nummer seks i La Liga med Betis og er klar til Europa i næste sæson, og jeg spillede 24 af 38 kampe, 23 fra start. Så jeg synes, at jeg spillede mere, end folk herhjemme tror. Så det er ærgerligt at få at vide, at jeg ikke er stærk defensivt. Folk, der har spillet mod mig, ved, at jeg også er stærk defensivt, men man kan altid argumentere for sine ting.«

Riza Durmisi vil vise, at han er Danmarks bedste venstre back. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Riza Durmisi vil vise, at han er Danmarks bedste venstre back. Foto: Liselotte Sabroe

Hvad har Åge Hareide sagt til dig?

»At han vil have lidt flere defensive spillere med til VM, hvilket også er helt fair, for som jeg sagde, er han kommet videre fra kvalgruppen med et forsvar, som skal sparke boldene op til angriberne, og det har virket.«

Er du ikke bare indebrændt, når du siger sådan?

»Det kan være lige meget, hvad jeg er. Det er kun stor ros til Åge, at han har set, at det skulle være sådan. Vi er med til VM. Resten er lige meget. Jeg ønsker alle drengene held og lykke, og jeg ved, at de nok skal klare den. Danmark får den største fan i mig, og jeg kommer til at heppe på dem sammen med min familie i min seneste landskampstrøje.«

Har du snakket med Åge Hareide siden?

»Nej, egentlig ikke. Jeg ønskede ham held og lykke, og hvis jeg en dag er god nok til at spille for landsholdet igen, er han velkommen til at ringe.«

Vil du fortsat være loyal over for Åge Hareide?

»Ja. Det er sådan, jeg ser på det. Han mener åbenbart ikke, at jeg er den bedste til de her kampe, men jeg må bare vise, at jeg er Danmarks bedste venstre back og komme tilbage på landsholdet.«