Den berømte "El Superclásico" mellem de to Buenos Aires-giganter Boca Juniors og River Plate går mere end 100 år tilbage, men i år er første gang, at de to rivaler støder sammen i Copa Libertadores-finalen - Sydamerikas pendant til Champions League.

Lørdag skulle det første af to finaleopgør være spillet, men heftig regn udsatte kampen, som i stedet blev spillet søndag, hvor holdene endte med at spille 2-2 i den historiske finale.

Dermed har River et godt udgangspunkt til returkampen 24. november, når duellen flyttes 13 kilometer fra La Bombonera til Rivers hjemmebane, Estadio Monumental, selv om reglen om udebanemål ikke benyttes i finalen.

Intensiteten på banen var ikke til at tage fejl af, og ingen spillere sparede hinanden i nærkampene.

Allerede midtvejs i første halvleg kom det første håndgemæng på banen, og man kunne godt frygte for, at det ville blive en spillemæssig tam affære, hvor temperamenterne blev det dominerende aspekt.

Sådan blev det dog ikke. Den argentinske fodboldpassion fik lov til at få afløb flere gange undervejs.

Godt ti minutter før pausen fik Ramon Ávila chancen i feltet. Først med et skud med højrebenet, som Franco Armani kun fik halvklaret, og så med venstre på riposten i en lidt spids vinkel, hvor Armani kun fik hånden på, førend bolden hoppede op i nettaget.

Det udelukkende Boca-tilplastrede La Bombonera-stadion gik amok i jubel, men den blev kort.

Mindre end to minutter senere kom River-angriber Lucas Pratto alene igennem, og med stor kølighed sendte han bolden ind ved roden af stolpen i fjerneste hjørne.

Pratto var ungdomsspiller hos Boca, hvor han aldrig slog igennem, og han lignede en mand, der var godt tilfreds med at vise ungdomsklubben, at man havde overset noget i sin tid.

Det blågule publikum kunne dog sende holdene til pause med et gedigent jubelbrøl. I overtiden af første halvleg steg Dario Benedetto til vejrs på en dødbold og headede Boca på 2-1.

Det var ikke, fordi holdene vadede i chancer, men man sad alligevel med en fornemmelse af, at der ville komme flere mål.

Det skete efter en times spil - igen efter en dødbold. Lucas Pratto fik presset hjemmeholdets Carlos Izquierdoz i feltet, så han fik snittet bolden i eget net til 2-2.

Begge mandskaber spillede sig frem til et par chancer mere, men det virkede til, at risikoen for at indkassere mål var for stor, i forhold til at begge kunne leve med 2-2.

Det gav en lidt blød sidste halve time af kampen med undtagelse af en kæmpe Boca-chance i det sidste minut, så alt er fortsat åbent til returkampen om små to uger.

