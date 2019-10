River Plate mødte for andet år i træk Boca Juniors i Copa Libertadores og vandt den første semifinale med 2-0.

Sidste år endte det i en skandale, da River Plate og Boca Juniors mødte hinanden i finalen i Copa Libertadores - Sydamerikas svar på Champions League.

Natten til onsdag dansk tid bragede de to argentinske ærkerivaler sammen igen - denne gang i semifinalen. River Plate vandt den første af to semifinaler med 2-0.

Kampen var denne gang ikke præget af samme ballade som sidste år, hvor finalen endte med at blive rykket til Madrid.

Men der var også skruet godt op for sikkerheden på River Plates hjemmebane, Monumental, i Buenos Aires.

Ifølge dpa var der omkring 1700 politifolk til stede, der var sat 173 kameraer op på stadion. Droner var også taget i brug som en del af sikkerheden.

Boca Juniors-fans var udelukket fra at møde op på udebanen, så River Plate blev mødt af 70.000 af klubbens egne fans.

Det var med til at give hjemmeholdet et rygstød, og River Plate scorede et mål i hver halvleg.

Efter et VAR-gennemsyn udnyttede River Plate-angriberen Rafael Borre et straffespark efter syv minutter til en 1-0-føring. Ignacio Fernandez fordoblede føringen efter 70 minutter.

Boca Juniors blev reduceret til ti spillere i overtiden, hvor Nicolas Capaldo så rødt efter en hård tackling, der også blev set efter af VAR-videodommerne.

I sidste års finale angreb River Plates fans Boca Juniors' spillerbus, da den ankom til det samme stadion.

Finalen blev udsat og endte med at blive afviklet i Madrid, hvor River Plate endte som samlet vinder og snuppede titlen for fjerde gang i klubbens historie.

Det ligner også denne gang en samlet River Plate-sejr over rivalen, som dog kan nå at lave om på det i returkampen 22. oktober.

I finalen, som spilles i Santiago i Chile 23. november, venter enten Gremio eller Flamengo, som mødes i et rent brasiliansk dobbeltopgør i den anden semifinale.

