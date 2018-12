River Plate vandt Copa Libertadores med en 3-1-sejr over Boca Juniors i Madrid. Den første finale endte 2-2.

Sydamerikansk fodbold fik vist sig fra sin smukke side søndag aften i Madrid, da Copa Libertadores - Sydamerikas svar på Champions League - skulle finde en vinder.

River Plate vandt den anden af to finaler med en sejr på 3-1 over Boca Juniors i Madrid efter forlænget spilletid.

Den første finalekamp endte 2-2 i Buenos Aires på Boca Juniors hjemmebane.

Dermed blev kampen i Madrid et noget flottere kapitel i den kedelige saga, der har præget finalekampene i de seneste uger.

Den anden finalekamp skulle oprindeligt have været spillet på El Monumental, River Plates hjemmebane.

Men River Plate-fans angreb Bocas spillerbus med sten og peberspray på vej til stadion, og så måtte kampen udskydes. Flere gange.

I sidste instans valgte Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) at flytte opgøret til Bernabéu i Madrid.

Søndag fik Sydamerika og især argentinsk fodbold oprejsning med en dramatisk og underholdende finale i Madrid.

Første halvleg viste, at det igen var to jævnbyrdige hold, der tørnede sammen. Ingen gav modparten noget plads eller tid.

Dario Benedetto skabte dog selv pladsen, da han bragte Boca Juniors foran 1-0 få minutter før pausen.

Den argentinske angriber løb perfekt i dybden på en lang flad aflevering over en halv bane, snød en River Plate-stopper og passerede elegant målmanden Franco Armani.

River Plate svarede igen efter 68 minutter med et mønsterangreb, hvor smukke kombinationer endte med en tværpasning til Lucas Pratto, som nemt kunne sparke bolden i et blottet mål.

Pratto udlignede også til 1-1 i den første finalekamp, der endte 2-2.

Der blev ikke spillet med reglen om udebanemål, så kampen skulle ud i forlænget spilletid.

Og her fik River Plate hurtigt en stor fordel, da Boca Juniors blev reduceret til ti spillere blot to minutter inde i den forlængede spilletid.

Boca Juniors-spilleren Wilmar Barrios, som i slutningen af den ordinære spilletid havde modtaget et gult kort for at holde fast i en River Plate-spiller, kom for hårdt ind i en tackling uden hensyn til modspilleren.

Og så var der marchordre trods store protester fra Boca Juniors-spillerne.

Trods en mand i overtal havde River Plate svært ved at komme til åbne chancer.

Der skulle et drøn af et langskud fra colombianeren Juan Quintero efter 109 minutter til, før River Plate kom på vinderkurs. Bolden blev hamret ind via underkanten af overliggeren.

Boca Juniors gav dog ikke op, heller ikke da indskiftede Fernando Gago udgik med en skade. Boca Juniors havde brugt sine udskiftninger, så holdet måtte spille videre med ni mand.

Alligevel nåede Boca Juniors frem til en sidste stor chance, men Leonardo Jara ramte ydersiden af stolpen med kort tid tilbage af den forlængede spilletid.

Ikke længe efter fik River Plates Gonzalo Martinez en friløber og kunne løbe ned i den anden ende og trille bolden i det tomme net til slutresultatet 3-1, efter Boca Juniors' målmand var søgt med frem på et hjørnespark.

River Plates medrejsende fans kunne juble, mens Boca Juniors-fansene stod forstenede og triste på det fremmede stadion i Madrid.

