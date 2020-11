Preston-forsvarer Darnell Fisher havde umådeligt svært ved at holde fingrene for sig selv under en fodboldkamp lørdag.

Her tog han nemlig fat i skridtet på Sheffield Wednesday F.C.-spilleren Callum Paterson.

Hele optrinnet blev fanget på film, som siden er blevet delt flittigt på de sociale medier, herunder på Twitter.

Her kan det ses, hvordan Fisher to gange tager fat i skridtet på Paterson.

Sorry, what? pic.twitter.com/PizBliU1Cg — Joe Crann (@YesWeCrann) November 21, 2020

På Twitter er det også væltet ind med kommentarer, som blandt andet lyder: 'Det der burde give et rødt kort' og 'Mit gæt er, at han ville have Paterson til at slå ham. Fuldstændig uacceptabel opførsel. Selvfølgelig skal fodboldforbundet gøre noget.'

Selv reagerer Paterson ikke på Fishers tilnærmelser, og dommeren i kampen, David Webb, så heller ikke hændelsen, men det ændrer altså ikke på, at det engelske fodboldforbund nu har indledt en sag mod Darnell Fisher.

Fodboldforbundet har bekræftet over for Sportsmail, at de er opmærksomme på hændelsen, og at det kan få konsekvenser for Fisher.

Selv har Paterson ikke gjort noget for at tage sagen op. Han overlader det til fodboldmyndighederne at afgøre, hvilken straf Fisher skal have.

En lignende situation ramte også rugby-verdenen i sidste uge. Her havde den engelske rugbyspiller Joel Tomkins svært ved at holde fingrene for sig selv under en kamp.

Her stak han en finger i numsen på Richie Myler, og det resulterede i, at Tomkins har fået otte dages karantæne og en bøde på omkring 5.000 kroner for 'upassende opførsel'.