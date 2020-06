1. august må en tredjedel af stadionkapaciteten benyttes i Rio, og fra 16. august kan alle pladser benyttes.

Målt på smittetilfælde og dødsfald er Brasilien det land efter USA, der er hårdest ramt af coronavirus.

Men i området omkring millionbyen Rio de Janeiro er man allerede i fuld gang med at planlægge fodboldkampe med tusindvis af tilskuere fra august.

Det fremgår af et officielt dekret fra delstaten Rio de Janeiro, hvor der bor over 17 millioner indbyggere.

Allerede fra 1. august vil fodboldstadioner være åbne for en tredjedel af deres kapacitet, da der skal være fire kvadratmeter til hver tilskuer. Fra 16. august kan stadionerne åbne uden restriktioner.

Det betyder blandt andet, at knap 80.000 tilskuere kan få plads på det ikoniske Maracanã i Rio fra midten af august.

I øjeblikket er der et felthospital på stadionets parkeringsplads, da der har været behov for flere hospitalspladser for at undgå, at Brasiliens sundhedssystem bryder sammen.

Rio-klubberne Flamengo og Fluminense spiller sædvanligvis deres hjemmekampe på Maracanã. Storklubberne Botafogo og Vasco da Gama har også hjemme i delstaten.

Fodbold er med afstand den mest populære sport i Brasilien.

/ritzau/AFP