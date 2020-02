At komme ind i en ny familie, der er ramt af sorg, er ikke let.

Det kan Kate Wright skrive under på. Hun er i dag gift med Rio Ferdinand, der i 2015 mistede sin kone Rebecca til brystkræft.

Noget, der tog hårdt på både ham og børnene. Det fortæller de ikke kun i den nye tv-dokumentar 'Rio and Kate: Becoming a stepfamily'.

I podcasten 'Happy Mum Happy Baby' fortæller Kate Wright, at selvom Rio Ferdinands børn i dag føles som hendes egne, var det svært i starten.

Meget svært. Især fordi Rebeccas familie ikke tog helt så godt imod hende.

»De var meget svære i starten. Det var selvfølgelig rigtig hårdt for dem at se en anden kvinde i huset. Og så Rebeccas hus. Især når jeg er en offentlig person. Men nu har vi et godt forhold, og vi bygger langsomt på,« fortæller Kate Wright.

I podcasten fortæller hun, at særligt én situation ramte hende hårdt i starten. For hun fik ikke noget, den første gang hun kunne fejre 'mors dag' i Ferdinand-hjemmet, efter hun flyttede ind i 2017.

»Jeg var rigtig ked af det. Jeg græd mine øjne ud oppe i sengen, fordi jeg ikke engang fik et kort, og jeg følte, jeg gjorde så stor en indsats i forhold til deres mor og bedstemor, jeg gjorde alt for dem, så jeg var bare virkelig trist,« fortæller Kate Wright.

Vis dette opslag på Instagram Buzzing to announce that our new doc Rio and Kate: Becoming a Stepfamily is confirmed to air Monday 10th February at 9pm on BBCOne It is such a personal project for us both & we both can’t wait for you all to see it Et opslag delt af Rio Ferdinand (@rioferdy5) den 29. Jan, 2020 kl. 12.50 PST

Det sidste år har et kamerahold fulgt hende og Rio Ferdinand, og i det første afsnit fortalte hun, hvordan hun selv har startet en lille tradition, når det er 'mors dag'.

Hun hjælper børnene med både at skrive og laminere kort til deres afdøde mor, ligesom Kate Wright også selv skriver en besked til Rebecca.

»Jeg skriver altid en besked fra mig – når alt kommer til alt, tager jeg mig jo af hendes børn sammen med Rio,« fortæller Kate Wright, der blev gift med den tidligere Manchester United-stjerne i efteråret 2019, i dokumentaren.

Rio Ferdinand og Rebecca fik tre børn sammen - sønnerne Tate og Lorenz og datteren Tia.