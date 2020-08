En for tung fod på speederen kan få store konsekvenser. Det har Rio Ferdinand måttet sande.

For fodboldstjernen fik tirsdag frakendt sit kørekort i et halvt år efter at have været en tur i retten.

Det skriver BBC. Fartforseelsen skete, da han i sin Mercedes sidste år kørte cirka 85 mil – svarende til cirka 136 kilometer – i timen i en zone, hvor farthastigheden lød på 70 mil – svarende til cirka 112 kilometer – i timen.

Derudover skal han betale en bøde på 822 pund svarende til omkring 6.770 kroner.

Rio Ferdinand erklærede sig skyldig med det samme, men han forsøgte også at tale sin sag, skriver Daily Mail.

Hans advokat forklarede i retten, at Ferdinand har brug for sit kørekort, da han er nødt til at køre sine tre børn i skole og til forskellige aktiviteter. Han vil ikke lade dem tage hverken skolebus eller taxa på grund af coronavirus, og han ville heller ikke lade dem gøre det, selv hvis pandemien ikke var der.

»Jeg ville ikke lade mine børn tage en taxa. Jeg ville heller ikke gøre det under normale omstændigheder, fordi jeg har den profil, jeg har,« fortæller Rio Ferdinand med henvisning til, at han er et meget kendt ansigt.

Derudover forklarede Manchester United-legenden, at de mange triste hændelser i privatlivet har betydet, at børnene har brug for, han kører dem personligt. Rio Ferdinand mistede i 2015 sin kone, og hans tre børn mistede deres mor.

Vis dette opslag på Instagram Happy Mothers Day to all the mums out there doing a great job for their children and showering them with pure love. It’s normally a hard day in our house as both the kids & my mum aren’t here with us but yesterday and today have been filled with love, memories and celebrations. We have been through a lot but I am sitting here now with a house full of love and feeling thankful I’m grateful I’ve found a woman who will forever try her hardest to keep the memory of Rebecca and my mum alive. What more could we ask for Et opslag delt af Rio Ferdinand (@rioferdy5) den 22. Mar, 2020 kl. 1.45 PDT

I 2017 mistede han så sin mor, børnenes bedstemor, og det er noget, børnene stadig har traumer efter, fortalte Rio Ferdinand, der i dag er gift med Kate Ferdinand, som han venter barn med.

Adspurgt, om hun kunne køre børnene, lød svaret, at det kan hun, men det vil være svært med tre børn, der skal til forskellige ting.

Også Rio Ferdinands advokat forsøgte med argumenterne om, at livet har været hårdt ved Ferdinand-familien, og at børnene har brug for ham.

»Han forstår godt, man ikke kan se mildt på at køre for stærkt, og derfor erklærede han sig skyldig med det samme. Det er en situation, Rio kæmper med hver dag. At kunne køre børnene rundt hver dag er en stor del af det,« lød det.

Vis dette opslag på Instagram Happy birthday to my beautiful wife (it was yesterday ) I got caught up with the kids trying to make it a special lockdown birthday and so forgot to post I love you so much you are my everything My love Et opslag delt af Rio Ferdinand (@rioferdy5) den 4. Jun, 2020 kl. 5.32 PDT

Sagens dommer, Geoffrey Allen, lyttede til argumenterne, men det ændrede ikke på, at fodboldstjernen skal søge om at få sit kørekort tilbage.

»Vi har lyttet til, hvordan situationen er. Du har fortalt os, at din kone kan køre, og at coronavirus har påvirket måden, du håndterer dine børn på, men corona har påvirket hele verden. Det har ikke noget med privatlivet at gøre, og du må fra i dag til og med 17. februar 2021 ikke køre. Du skal aflevere dit kort, og inden 17. februar skal du søge om at få det tilbage,« lød dommen.

Det er ikke første gang, Rio Ferdinand har haft problemer bag rattet. Han fik en fartbøde i maj 2019, og i 2012 mistede han også sit kørekort et halvt år, da han tre gange på fem uger blev taget i at køre for stærkt på den samme rute.

Derudover fik han fartbøder i 2002, 2003 og 2005, og i 1997 mistede han kørekortet i et år for at køre i beruset tilstand.