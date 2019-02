Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo har angiveligt ringet og forsøgt at overbevise sin tidligere holdkammerat James Rodriguez om at skifte til Juventus.

Cristiano Ronaldo skiftede i sommer Real Madrid ud med Juventus og har blot fortsat den målform, han har vist de sidste mange år.

Den portugisiske verdensstjerne savner dog eftersigende én af sine tidligere holdkammerater så meget, at han har forsøgt at overtale ham til at skifte til Juventus over et telefonopkald.

Det er colombianske James Rodriguez, som Ronaldo ifølge den spanske avis Marca meget gerne så tilslutte sig Den Gamle Dame. De to spillere spillede sammen i Real Madrid, inden Rodriguez blev udlejet til Bayern München i 2017.

De to stjerner spillede sammen i Real Madrid, siden de hver især skiftede væk fra kongeklubben. James Rodriguez er dog kun lejet ud. / AFP PHOTO / GERARD JULIEN Foto: GERARD JULIEN Vis mere De to stjerner spillede sammen i Real Madrid, siden de hver især skiftede væk fra kongeklubben. James Rodriguez er dog kun lejet ud. / AFP PHOTO / GERARD JULIEN Foto: GERARD JULIEN

Colombianeren har på det seneste haft svært ved at spille sig til en plads på det tyske storhold, og i januar blev han rygtet kraftigt til Arsenal, som skulle stå klar med en ny lejeaftale.

Aftalen blev ikke til noget, men London-klubben har angiveligt ikke opgivet drømmene om at hente Rodriguez, men nu forsøger Ronaldo at kaste grus i maskineriet med sit opkald.

Der er dog ingen forlydener om, hvordan den colombianske landsholdsstjerne har reageret på Ronaldos tilnærmelser, og Juventus har heller ikke vist offentlig interesse i offensivspilleren. Til gengæld har portugiseren nok en hel del at skulle have sagt, og skulle rygterne om hans telefonopkald være sande, er det ikke utænkeligt, at Juventus kommer til at jagte Rodriguez til sommer.

