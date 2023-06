Han var ikke i tvivl om, hvem han skulle ringe til, da han pludselig lå der.

For da den danske fodboldspiller Anders Christiansen i slutningen af maj fik indopereret en pacemaker – en såkaldt ICD-enhed – på hospitalet, var der nemlig én særlig person, han lige måtte søge rådgivning hos.

Og derfor ringede Malmö-spilleren til sin mangeårige landsholdsven Christian Eriksen, inden han skulle på operationsbordet.

Det fortæller Eriksen onsdag i landsholdslejren i Helsingør, da B.T. spørger ham ind til emnet.

Christian Eriksen blev kontaktet af Anders Christiansen. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

»Jeg nåede at snakke med Anders, inden han fik den. Han ringede fra hospitalet og spurgte, hvordan situationen er med en ICD-enhed. Så fortalte jeg ham, at der ikke er nogen problemer ved at have én,« lyder det fra Manchester United-stjernen.

Midtbanespilleren render selv rundt med en indopereret pacemaker, efter han faldt om med hjertestop i Parken under EM i 2021.

Og derfor var han den første, som Anders Christiansen ringede til, da det stod klart, at han skulle have en ICD-enhed.

»Anders spurgte, hvad det var, hvad kan man, og hvad kan man ikke kan. Og så måtte jeg fortælle ham, at det er lige meget, hvad den kan. Det vigtigste er at være sikker og i gode hænder,« lyder det fra Eriksen, inden han fortsætter:

Anders Christiansen har fået indopereret en ICD-enhed. Foto: Antonio Calanni/AP/Ritzau Scanpix

»Han kan være der for sin familie, og der er ikke noget dårligt ved at have en ICD-enhed, ud over at man skal gå uden om skanneren i lufthavnen, og at man ikke må dykke.«

Selv tænker United-danskeren heller ikke ret meget over, at han render rundt med en pacemaker.

Kun, når den bliver nævnt af andre.

»Ellers tænker jeg ikke på den. Den er blevet en del af mig,« afslutter Christian Eriksen.

Det var i maj, at Anders Christiansen pludselig mærkede stor ubehag under en Malmö-træning.

Her måtte han efterfølgende lægge sig ned på græsset i en periode, før han selv var i stand til at rejse sig og køre på hospitalet.

Danskeren kommer dog ikke på banen for Malmö FF i resten af 2023.