Ståle Solbakken giver klar besked. Han vil gerne give sin side af historien.

'Hvis Steve Morgan havde holdt det, han havde lovet, var det sandsynligvis gået bedre,' lyder det fra ham.

Den nuværende FC København-manager reagerer i en sms til norsk TV 2, der har bedt nordmanden om at pille lidt i et af de mindre succesfulde eventyr i trænerkarrieren: Det korte ophold i Wolverhampton for snart otte år siden.

I Podcasten 'The Molineux View' giver den daværende ejer af klubben, den stenrige forretningsmand Steve Morgan, nemlig sin vurdering af, hvorfor Ståle Solbakken ikke lykkedes efter ansættelsen tilbage i maj 2012.

»Jeg tror ikke, at Solbakken ville slå sig ned i England. Familien og hustruen kom aldrig. Da vi havde jobsamtale med ham, fortalte han, at de skulle med, men i virkeligheden skete det aldrig,« siger Steve Morgan i podcasten ifølge norsk TV 2:

»Han rejste hjem til familien i Norge hveranden uge og slog aldrig rødder i England. Holdet havde det svært som et resultat af det. Jeg tror aldrig, at han satte sig ind i den engelske kultur.«

Ståle Solbakken er ikke enig. Og han har i dag et par andre bud på, hvorfor det norsk-engelske samarbejde blev så kortvarigt i Championship-klubben, der forinden var rykkede ud af Premier League.

'Vi mislykkedes med en hurtig genrejsning, men det var ikke ad de grunde, som Morgan kommer med: Vi skulle indføre en ny spillestil og få det nye implementeret med den gamle garde. Det lykkedes ikke. For mange af indkøbene var ikke gode nok af forskellige årsager,' lyder det fra Ståle Solbakken:

Steve Morgan var manden, der ansatte Ståle SOlbakken i Wolverhampton. Foto: IAN KINGTON Vis mere Steve Morgan var manden, der ansatte Ståle SOlbakken i Wolverhampton. Foto: IAN KINGTON

'Overgangen fra den fodbold, de havde spillet, var for stor. Ejeren var for utålmodig og skiftede konstant retning og mening. Det blev ikke bedre, efter at vi blev fyret halvvejs.'

Ståle Solbakken påpeger desuden, at salget af tre nøglespillere fra den foregående sæson - Steven Fletcher, Matt Jarvis og Michael Knightly - også satte sine tydelige spor og ændrede præmisserne. Ikke mindst fordi erstatningerne altså i overvejende grad ikke kunne fylde hullerne ud.

'Og det var her vi mislykkedes: Nemlig med at få de spillere integreret hurtigt nok med dem, der stadig var i klubben,' vurderer Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken blev fyret i Wolverhampton i januar 2013 efter lige knap otte måneder i managerjobbet. På det tidspunkt på en 18.-plads. Da sæsonen sluttede, lå holdet nummer 23 og rykkede altså ud og ned i den tredjebedste række.

I dag ser alt helt anderledes ud i den engelske klub. Steve Morgan solgte i 2016 sin ejerandel til kinesiske Fosun International, og med ny kapital i ryggen ligger Wolves aktuelt på en sjetteplads i Premier League.