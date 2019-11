Billetterne til den kommende kamp mellem FC København og Brøndby er eftertragtede.

Der er allerede godt gang i salget.

»Med to en halv uge til kampen har vi allerede solgt over 25.000 pladser, og hvis vi tæller Brøndbys fanafsnit med, hvor billetterne endnu ikke er i salg, så er vi på ca. 27.000 ud af en kapacitet til denne kamp på 35.000,« siger Jacob Lauesen, der har den meget mundrette titel af Director for Brand Marketing & Development i FCK til klubbens hjemmeside.

Kampen mellem de to storkøbenhavnske ærkerivaler spilles søndag 1. december, og her er der 'næsten fuldt hus' til hjemmetilskuernes traditionsrige tribune, Nedre C.

Salgstallene kunne indikere, at der blev totalt udsolgt til kampen. Igen.

»Det er overraskende, at vi har nået over 25.000 solgte så tidligt. Sammenligner vi med det seneste derby i maj, så har vi på nuværende tidspunkt solgt cirka 20 procent flere pladser, og dengang endte vi med et totalt udsolgt stadion og en spektakulær kullise som gav genlyd i Fodbold- Europa,« siger Jacob Lauesen.

Ifølge FCKs hjemmeside har der i snit været 29.053 tilskuere set over de 10 seneste kampe mellem de to hold i Parken.

I øjeblikket ligger FCK nummer to i Superligaen, mens Brøndby ligger nummer tre. Der skal spilles endnu én runde, inden de to hold møder hinanden.