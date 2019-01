FC Midtjyllands tidligere mestertræner Glen Riddersholm havde mandag første arbejdsdag i Sønderjyske.

Dyderne om hårdt arbejde skal bevares, men Sønderjyske kan meget vel komme til at spille lidt anderledes i fremtiden.

Superligaklubbens nyansatte cheftræner, Glen Riddersholm, havde mandag første arbejdsdag i Haderslev, og han lægger op til en mere boldbesiddende spillestil.

- Vi skal se, om vi kan lægge flere afleveringer ind i holdet og skabe flere store, åbne chancer med en struktureret tilgang til spillet på den sidste tredjedel.

- Det håber jeg, at man indimellem vil kunne se i løbet af foråret, siger Glen Riddersholm.

Det er dog slet ikke sådan, at han har tænkt sig at ændre alt i Haderslev-klubben, der i vinterpausen har skilt sig af med Claus Nørgaard.

- Vi skal fortsat holde fast i de klassiske Sønderjyske-dyder med hårdt arbejde, god organisation og være stærke på standardsituationer.

- Så det handler om at finde en balance og lægge nye lag på spillet, så vidt det nu er muligt, siger han.

Riddersholm har blot fire uger at arbejde med frem til forårsdebuten i Superligaen, og derfor føler den 46-årige cheftræner allerede et stort tidspres.

- Jeg har gjort mig overvejelser om, hvor vi kan sætte ind. Men det nytter ikke noget, hvis jeg fornemmer, at spillerne ikke magter alle de opgaver, som jeg tænker, at vi skal arbejde med.

- Det er en kort opstart, og vi skal være skarpe i, hvad vi prioriterer. Når vi kun har fire uger, så er vi nødt til at vælge det fornuftige, siger Glen Riddersholm.

Forårssæsonen bliver indledt med seks spillerunder, hvor Sønderjyske kæmper for at nå op i top-6 og dermed sikre sig en plads i mesterskabsslutspillet.

Haderslev-holdet er ved vinterpausen seks point fra Randers FC og AaB, der befinder sig i top-6.

- Det gælder det om at få så mange point som muligt i de første seks kampe, så vi kan sikre os en god position, uanset hvor vi ender efter 26. spillerunde.

- Lige nu har vi et svært udgangspunkt i forhold til top-6, så mange ting skal gå vores vej, hvis vi skal lykkedes med det. Det ser meget svært ud, siger Riddersholm.

Det er snart halvandet år siden, at han senest stod i spidsen for et hold som cheftræner. I september 2017 blev Riddersholm fyret i AGF.

Senest har han været sportschef i Vendsyssel, hvor han dog blot nåede at være i et par måneder, før der tikkede et tilbud ind fra Sønderjyske. Han er dog hurtigt fundet tilbage i trænerrollen.

- Når man har været træner i så mange år, som jeg har, så glemmer man det ikke. For mig føles det, som om at det var i går.

- Det er dejligt at være tilbage og arbejde med en motiveret trup efter lang pause, siger han.

Sønderjyske indleder foråret 9. februar ude mod Vejle.

/ritzau/