Glen Riddersholm siger, han ikke har fortrudt projektet i Sønderjyske, hvor han ikke længere skal være træner.

Afslutningen på denne sæson blev ikke, som Sønderjyske og cheftræner Glen Riddersholm havde håbet på.

Sønderjyske tabte pokalfinalen, missede at komme i top-6 og havne i det mere lukrative mesterskabsspil, og det lykkedes heller ikke at bliver nummer syv og holde liv i drømmen om Europa.

Onsdag meddelte Sønderjyske, at samarbejdet med Glen Riddersholm stopper med omgående virkning.

Glen Riddersholm har også selv ytret sig, og han skriver følgende om sin afsked med Sønderjyske på Twitter:

- Jeg vil gerne sige farvel og tak til spillere, staben, fans og sponsorer. I skal vide, at jeg har været utrolig glad for mine to et halvt år i Sønderjyske. Jeg sagde ja til et projekt, og jeg har aldrig fortrudt.

Han kan se tilbage på to sæsoner i træk med pokalfinaler, og mens det blev til et nederlag på 0-4 til Randers FC i denne sæson, så endte det med en pokaltriumf i sidste sæson.

Sidste års finalesejr på 2-0 over AaB står som et højdepunkt for Glen Riddersholm i tiden hos Sønderjyske.

- Jeg synes, vi har opnået meget sammen, og for mig står det som et stærkt billede, at vi vandt klubbens første trofæ 1. juli 2020. Det vil for mig altid stå som en smuk indramning af min tid i Sønderjyske, skriver Riddersholm.

I mandagens afgørende kamp om at ende på syvendepladsen i Superligaen tabte Sønderjyske med 0-4 hjemme til AaB, der nu skal spille mod AGF om en plads i europæisk fodbold i den kommende sæson.

Glen Riddersholm blev ansat i Sønderjyske i januar 2019. Tidligere i trænerkarrieren har han blandt andet ført FC Midtjylland til det danske mesterskab i 2015.

