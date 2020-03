Glen Riddersholm føler sig endnu ikke sikker på, hvem der skal spille torsdagens pokalkamp for Sønderjyske.

Sønderjyske tabte mandag 0-3 ude til FC Midtjylland, og allerede torsdag skal sønderjyderne i aktion igen, når Randers venter i Sydbank Pokalens kvartfinale.

Inden mandagens superligakamp fastslog Sønderjyske-træner Glen Riddersholm over for JydskeVestkysten, at 3F Superligaen har førsteprioritet for klubben, da nedrykning stadig er en reel fare, som klubben skal have afværget. Det budskab gentog han over for pressen efter nederlaget.

Både opprioriteringen af Superligaen og den korte restitutionstid får indflydelse på, hvem der skal forsøge at spille sønderjyderne til pokalsucces. Flere normale reserver vil få chancen.

- Tiden er lidt imod os, i forhold til om nogle af spillerne bliver klar.

- Vi skal allerede tirsdag træne taktisk frem mod kampen torsdag, og så må vi se, hvem der er klar, siger Riddersholm.

Alligevel antyder Riddersholm efter mandagens nederlag, at flere profiler kan komme i spil til torsdagens pokalkamp, fordi energitanken ikke blev helt tømt mandag.

- Det blev ikke så hård en anden halvleg mod FCM, så der er flere af de drenge, der sluttede kampen, som har gode muligheder for at spille igen torsdag, siger Riddersholm.

Det drejer sig blandt andet om Anders K. Jacobsen, Alexander Bah og Johan Absalonsen, der alle spillede mandagens kamp til ende.

Reservemålmand Nikola Mirkovic har indtil videre spillet pokalkampene i denne sæson, men Riddersholm kan endnu ikke love serberen genvalg til pokalkampen på torsdag.

- Målmandssituationen til torsdag afgøres i løbet af tirsdag, fastslår han.

Når torsdagens pokalkamp mod Randers er overstået, venter endnu en kamp tre dage efter for sønderjyderne, når OB søndag gæster Sydbank Park i Superligaen.

