Superligaklubben Sønderjyske genoptog lørdag træningen i mindre grupper efter godt syv ugers pause.

Det er ligesom at se køer, når de kommer på græs om foråret.

Sådan beskriver cheftræner Glen Riddersholm sine superligaspillere fra Sønderjyske, da de lørdag kunne løbe ud på træningsbanen i Haderslev for første gang siden midten af marts.

Spillerne har nemlig ikke været samlet siden 11. marts og har været hjemsendt siden 20. marts på grund af coronapandemien. Men lørdag genoptog klubben træningen for superligatruppen.

- I fodboldens verden er vi ikke vant til at skulle træne alene og holde os i gang alene. Vi er en del af en holdsport og er vant til at presse hinanden.

- Det har både været en fysisk og mental test for spillere at komme igennem denne her periode. Og det var klart i dag, at spillerne havde savnet hinandens selskab.

- Der var mange, der havde set frem til at komme på græs. Det var ligesom, når bønderne åbner for køerne, så de kan løbe på græs. Spillerne var i hopla og glædede sig til at komme ud og gøre deres arbejde, siger Glen Riddersholm.

Træningen var noget anderledes end normalt, og ifølge cheftræneren har klubben taget alle forbehold for at leve op til sundhedsmyndighedernes restriktioner.

Således trænede spillerne i mindre grupper, og alle skulle holde mindst to meters afstand til hinanden. Der var hverken tacklinger eller hovedstød, og ingen måtte røre bolden med hænderne.

- Det er en anderledes form for fodboldtræning, og derfor har det også været en speciel dag på mange måder. Vi skulle vænne os til, at det ikke er fodbold, som vi kender det, siger Riddersholm.

Det var også tydeligt for ham, at spillerne ikke har trænet fodbold på samme måde som normalt de seneste godt syv uger.

- Det var ikke svært at se, at det var længe siden, at de havde rullet med bolden. Der er mange bevægelser, de ikke har kunnet træne, fordi de ikke har haft en bane at træne på.

- Vi har i hvert fald brug for nok tid til at forberede spillerne på kampe, for ellers bliver konsekvensen, at der kommer for mange skader, siger Riddersholm.

Han har svært ved at vurdere, hvor lang tid der er nødvendig for at forberede spillerne til en genåbning af ligaen.

- Det er en situation, vi aldrig har stået i før. Vi har aldrig haft spillerne væk fra miljøet i så lang tid, så det er umuligt at spå om, hvad der skal til, siger han.

Mandag vil klubben teste spillernes form, for at finde ud af hvilket niveau de er på. Lørdagens træning varede i fem kvarter.

Sønderjyske ligger på 11.-pladsen i Superligaen med 26 point for 24 kampe.

