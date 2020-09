Glen Riddersholm godkender sine spilleres indsats i Plzen, men er ikke imponeret over dommerne efter 0-3-bet.

Sønderjyskes cheftræner, Glen Riddersholm, er irriteret på dommerne, efter at sønderjyderne torsdag aften blev slået ud af Europa League-kvalifikationen med et 0-3-nederlag ude mod Viktoria Plzen.

Han mener, at Sønderjyske blev snydt for et straffe i starten af kampen, mens Plzen fik et billigt straffe ti minutter før pausen, og tjekkerne også blev begunstiget af et offsidemål.

Det siger han i et interview på Sønderjyskes hjemmeside.

- Vi er skuffede, det er der ingen tvivl om. Vi gjorde mange ting rigtige, men vi må også erkende, at vi ikke havde de marginaler, vi skulle - specielt ikke fra den litauiske dommertrio.

- Det er sjældent, jeg retter kritik mod dommere, men vi skulle have haft straffe efter 13 minutter for hånd på i feltet, og der var ikke straffe til dem, selv om vi lavede en individuel fejl, der førte til det straffe. Det er ikke godt nok. Og så var der offside på deres tredje mål, siger Glen Riddersholm.

Selv om Sønderjyske endte med et på måltavlen klart nederlag, godkender Riddersholm sit holds indsats efter en kamp, hvor Sønderjyskes personlige fejl blev straffet hårdt.

- Præstationen var langt hen ad vejen i orden. Vi var disciplinerede, arbejdede godt, vi var hårde, og vi var afvekslende.

- Vi holdt egentlig Viktoria godt fra fadet, men vi var også oppe mod en uhyggelig kvalitet i dag. De gjorde det færdigt og havde marginalerne med sig, og de var dygtige, siger Riddersholm.

Han påpeger dog også, at der venter et arbejde med at forbedre holdets beslutninger på den sidste tredjedel af banen. Sønderjyske burde være kommet til flere afslutninger og kvalificerede indlæg, siger cheftræneren.

Sønderjyske skal i aktion igen søndag eftermiddag. Her venter en hjemmekamp mod AaB.

/ritzau/