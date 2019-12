På trods af et drop regner Sønderjyske-træneren med genvalg til superligadebuterende Nikola Mirkovic.

Da Sønderjyske søndag tabte 0-3 til Randers FC, var det med superligadebutanten Nikola Mirkovic på mål.

Serbiske Mirkovic droppede dog fælt ved kampens første mål, da han forsøgte at bokse bolden ud af feltet, og den i stedet ramte ham i hovedet og røg ind i eget net.

Sønderjyske-træner, Glen Riddersholm, føler sig dog ret sikker på, at Mirkovic også vogter Sønderjyskes mål i næste kamp.

- Man skal se flere kampe for at konkludere, om målmandsskiftet var rigtigt eller forkert. Jeg er ret overbevist om, at han får genvalg i næste kamp, fastslår Riddersholm.

Tyske Sebastian Mielitz har i de seneste par sæsoner været solidt førstevalg i Sønderjyske-buret, men inden søndagens kamp havde han lukket 16 mål ind i de foregående fem superligakampe.

- Fodbold er et mentalt spil. Når man er i vores situationen, er man nogle gange nødt til at ændre tingene og give muligheden til nogle af dem, der higer efter at få chancen, siger Sønderjyske-træneren om tilvalget af Mirkovic.

28-årige Mirkovic, som kom til klubben i vinter, har i denne sæson spillet to kampe i Sydbank Pokalen mod Hvidovre og Brøndby, men nu tyder det altså på, at han får flere superligaminutter i de kommende kampe.

Efter debuten var Mirkovic ikke tilfreds med sin egen præstation, hvor han ud over selvmålet og lukkede yderligere to mål ind.

- Jeg havde ventet på chancen i ni måneder, og så lavede jeg en klar målmandsfejl, og det var fuldt ud mit ansvar.

- Nogle gange skal der en hård start til, for at det kan blive godt i fremtiden, siger den serbiske keeper.

Mirkovic og Sønderjyske skal forsøge at rejse sig, når holdet om en uge tager imod Esbjerg hjemme på Sydbank Park.

/ritzau/