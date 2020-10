Sønderjyskes angribere Anders K. Jacobsen og Haji Wright banker mål ind på stribe og priser samarbejdet.

Sønderjyske vandt søndag 2-1 i Randers i Superligaens sjette spillerunde og blander sig dermed i rækkens topstrid med 13 point.

De to målscorere for Haderslev-mandskabet var - som så mange gange før - Anders K. Jacobsen og Haji Wright. Angriberduoen har i denne sæson scoret ni mål tilsammen ud af Sønderjyskes i alt 12 mål.

Sønderjyskes cheftræner, Glen Riddersholm, var selvsagt tilfreds med kampen og især med sin målfarlige angrebsduo efter sejren over Randers.

- Det giver ro i defensiven, at vi har nogle spillere oppe foran, der gør livet svært for modstanderen.

- De to angribere komplementerer hinanden godt. Anders K. Jacobsen ligger bagved og er konstant farlig, mens Haji Wright tager duellerne oppe foran, siger Glen Riddersholm.

Anders K. Jacobsen havde efter kampen masser af ros tilovers over for sin nye angrebskollega.

- Haji (Wright, red.) er en god spiller med klare spidskompetencer, som passer godt til os.

- Jeg ønsker ham alle de mål, han kan komme frem til, og så håber jeg, at jeg kan følge nogenlunde med, siger Anders K. Jacobsen, som med et smil på læben afviser, at der endnu er en intern målkonkurrence mellem de to.

Roserne går også den anden vej.

- Anders K. Jacobsen passer godt til holdets og til min egen spillestil. Vi komplementerer hinanden, siger Haji Wright.

Han har store ambitioner på holdets vegne.

- Hvis vi fortsætter, som vi har gjort hidtil, kan vi opnå store ting. The sky is the limit.

Anders K. Jacobsen er noget mere tilbageholdende med ambitionerne oven på den gode sæsonstart.

- Vi er bevidste om, at vi har fået en god start, men tingene kan hurtigt ændre sig, siger Anders K. Jacobsen.

Sønderjyskes næste opgør er en mandagskamp hjemme mod AGF.

