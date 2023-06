Han kan ikke pege på én bestemt.

Men Peter Schmeichel husker især en særlig periode, der gjorde stort indtryk på ham.

B.T. møder den tidligere landsholdsmålmand på den røde løber ved Fodboldfondens velgørenhedsgalla.

Formålet var at hjælpe og gøre noget stort for udsatte børn i Danmark, men hvad er egentlig det største, nogen har gjort for Schmeichel selv?

»Det er et interessant spørgsmål. Jeg kan ikke sige specifikt en, men jeg har været sindssygt heldig og meget privilegeret at have folk, der på næsten alle ting stod og hjalp mig,« fortæller han.

Han giver dog et konkret eksempel alligevel, selvom der er mange at vælge imellem.

»Vores desværre afdøde landstræner Richard Møller Nielsen tog i hele foråret 1986, hvor der var VM i Mexico, fra Odense til Hvidovre for at træne med mig tirsdag og torsdag i to timer. Og det her var altså før Storebæltsbroen. Så tog han færgen, og så kørte han tilbage igen,« fortæller Peter Schmeichel.

»Han ville have, at jeg skulle med til VM. Han ville give mig den mulighed, han ville være 100 procent sikker på, at jeg kom ind i det rigtige spor. Det er kun et eksempel på folk, jeg har været sindssygt heldig at have haft, der har stillet deres tid og viden til rådighed.«

Richard Møller Nielsen var landstræner for Danmark, da det blev til guld ved EM i 1992. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Peter Schmeichel kom dog ikke med til slutrunden, da Sepp Piontek skulle udtage sit hold, og han måtte vente til maj 1987 med at spille sin første landskamp for Danmark.

Alligevel efterlod det et kæmpe indtryk, at Richard Møller Nielsen var villig til at bruge så meget tid på ham.

»Det betyder jo alt. For det første vidste jeg også, når han blev landstræner, at han ville have mig på mål,« siger Peter Schmeichel med et grin og fortsætter:

»Det betyder meget. Det er altid vigtigt, der er nogen, der tror på en, og det er endnu vigtigere, nogen giver dig muligheden. Når du får muligheden, er det så op til dig selv.«

Peter Schmeichel nåede fra 1987 til 2001 at spille 129 landskampe for Danmark.