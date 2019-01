Franck Ribery er godt gammeldags rasende.

Den franske stjernespiller fra tyske Bayern München har startet 2019 ud med at ende i modvind for et restaurantbesøg.

Den 34-årig kantspiller delte 3. januar et billede, hvor han spiste hos kendiskokken Nusret Gökçe, der på de sociale medier er kendt og hyldet som 'Salt Bae'.

Her nyder Ribery et stykke kød, der er rullet i bladguld - en af Nusret Gökçes specialiteter.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother #SaltBae #fr7 #ELHAMDOULILLAH @nusr_et Et opslag delt af Franck Ribéry (@franckribery7) den 3. Jan, 2019

Det har dog fået en masse personer til at kritisere Ribery for at blot at ønske at vise sin rigdom frem, når han spiser kød for mere end 3.000 kroner.

Og så blev Ribery rasende, hvilket blev vist frem på franskmandens Instagram-story.

'I 2019, lad os sætte prik over i'et og streg over t'et (ordsprog for at sætte fokus på noget, red.). Lad os starte med de jaloux, haterne, dem der kun er født på grund af et hul i kondomet: F* jeres mødre, jeres bedstemødre, hele jeres stamtræ. Jeg skylder jer intet.'

'Min succes skyldes, over alt andet, Gud, jeg selv og mine kære, der har troet på mig. Til alle andre, I er ikke andet en småsten i mine sokker.'

Riberys raserianfald har også fået Bayern München til at reagere. Klubben har valgt at straffe Ribery med en stor bøde, fortæller sportsdirektør Hasan Salihamidzic til Bild.

»Franck blev fornærmet. Men det var ikke kun Franck, det var også hans gravide hustru, hans barn og hans mor, der netop er blevet opereret på hospitalet. Franck har forsvaret sin familie og stået imod. Det har en enhver ret til. Det bakker jeg ham også op om,« indleder Salihamidzic.

»Desværre mister han totalt tråden på et tidspunkt. Han brugte ord, som vi i Bayern München ikke kan acceptere. Jeg har talt længe med ham og fortalt ham, at han får en stor bøde. Det accepterer han,« siger Salihamidzic ifølge det tyske medier.

Sportsdirektøren vil ikke ind på, hvor stor bøden er. Franck Ribery stopper i Bayern München efter denne sæson, hvilket også Arjen Robben gør.