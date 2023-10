Skal Kasper Hjulmand fyres? Er han den rette for det danske landshold? Hvor er det gået galt?

Spørgsmålene hober sig op efter den pinlige indsats i den spinkle 2-1-sejr over verdens dårligste landshold San Marino.

I B.T.s podcast 'Transfervinduet - Ugens Rapport' revser panelet den danske landstræner. Udviklingen efter VM-fiaskoen i Qatar er gået fuldstændig i stå.

»Der er sket så lidt med det danske landshold. Både med indstillingen og kommunikationen. Det begynder at gå i ring, og det er svært at se en vej ud.«

Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hjulmand har prøvet mange ting, der ikke er lykkedes. Det er svært at se vejen ud for Hjulmand lige nu,« siger paneldeltager Jonas Dalgård og kalder Hjulmands retorik efter kampen for 'vattet'.

»Jeg har svært ved at mærke ham i hans kommunikation. Og det er set udefra, spillerne er glade for ham, siger de,« siger han videre, inden vært Lasse Vøge melder ind:

»Man kunne have savnet en mere rasende Kasper Hjulmand,« siger han og bakkes op af paneldeltager Johnny Wojciech Kokborg.

»Han så fuldstændig nedslået ud. Det er dig, der leder holdet. Det er dig, der skal hanke op i dig selv og sparke noget energi ind,« lyder det.

»Man siger, at træneren er holdets ansigt udadtil, og det vi så på tv, var gråt og deprimeret. Det viser meget godt, hvor landsholdet er lige nu,« supplerer Vøge.

Ingen i panelet tror, at Hjulmand bliver fyret. Men det kan komme på tale, hvis EM-kvalifikationen falder på plads og man flopper i Tyskland til sommer.

Hør resten af debatten i podcasten, hvor du også får:

- Hyldest til Højlund

- Gik Schmeichel over grænsen?

- Hjulmand og landsholdets identitetskrise

- Den rådne sokkel