Jacob Neestrup har fulgt med. Og han er rasende over, hvad der er blevet sagt på TV.

Det gjorde han glasklart i kælderen under Etihad Stadium efter ottendedelsfinalen mod Manchester City, da B.T. foreholdte FCK-træneren den kritik, som TV-eksperten Mikkel Bischoff for nylig har rettet mod Kamil Grabara.

'Utilstedeligt, giftigt for FCK, så dårlig stil og foragteligt' kaldte Discovery-eksperten det nemlig, at målmanden tydeligt frustreret gestikulerede mod holdkammeraten Scott McKenna efter 0-2-målet mod FC Midtjylland fredag, hvor Grabara mest af alt lignede den skyldige.

»Ja, det har jeg selvfølgelig læst, og dét, synes jeg, er utilstedeligt. Altså come on. Han har jo glemt, hvordan det er at spille fodbold selv,« svarede Neestrup først og sendte kritikken hårdt tilbage i hovedet på den tidligere Brøndby- og Manchester City-spiller.

»Prøv lige at se alle de topkeepere, vi har haft på det danske landshold gennem tiderne, og som spiller andre steder. Han (Kamil Grabara, red.) er ikke den første keeper, som står og slår lidt ud med armene.«

»Vi var i det 97. minut, hvor han lavede en fejl, vi tabte kampen, han var røvirriteret over, at vi spillede en lorte første halvleg. Altså, come on. Videre.«

Kamil Grabara var af flere årsager i fokus onsdag.

Blandt andet fordi han lavede en stor fejl ved 0-2-målet, men også fordi Jacob Neestrup pegede på den kontante polak som anfører til opgøret på Etihad Stadium.

»Jeg havde valgt Kamil som anfører for længe siden. Lukas, Falk og Claesson var ude - derfor Kamil. Han bar det med værdighed, og han er, som han er.«

»Ja, han er speciel. Det ved vi alle sammen godt, men det kan altså også noget.«

»Men vi var skuffede og sure over os selv ovre i Midtjylland, så at der ryger en arm op og Achouri (Elias, red.) losser en bold op i luften. Det er, hvad det er. Men vi var skuffede alle sammen, og det skal vi have lov at være.«

»Nogle gange kan jeg selv lave en handling ude på bænken, som ikke tåler dagens lys,« lød det fra Neestrup efter onsdagens 1-3-nederlag på Etihad Stadium.

