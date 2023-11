Få havde set det komme. At folketingspolitikeren Jens Rohde fuldstændig ville stjæle overskrifterne i weekendens Superliga-runde.

Men det gjorde han.

Rohde, der tidligere i november blev valgt som formand for danske fodbolddommere, røg efter Viborgs 2-1-sejr over FC København til tasterne på X og kritiserede FCK-cheftræner Jacob Neestrup, der havde ærgret sig over, at Kevin Diks ikke trak et rødt kort i forbindelse med Viborgs sejrsmål.

I B.T.s fodboldpodcast, Ugens Rapport, mener panelet, at Jens Rohde er ude, hvor han ikke kan bunde.

Den kommentar er til rødt kort. Så simpelt er det. @DBUfodbold @FodbolddommerDK @FCKobenhavn @viborgff pic.twitter.com/ekiNJ2j9Rl — Jens Rohde (@rohde_jens) November 26, 2023

»Hvis Jens Rohde bliver chokeret over det her, så tror jeg, at der venter ham mange chok i topfodbold,« lyder det fra B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge – der også hæfter sig ved, at Jens Rohde samtidig offentligt jublede over Viborgs sejr.

»Han skal tænke over, at han nu sidder i en position, hvor man ikke bare kan fyre al muligt pis af på de sociale medier. Man kan ikke være i sine følelsers vold, når man er dommerformand.«

»Og det er også derfor, at situationen er helt gakgak, når han på de sociale medier jubler over Viborgs sejr, samtidig med, at han angriber Viborgs modstander. Så forstår han ikke sin nye rolle som formand for dommerne.«

I podcast-panelet sidder man dog muligheder i at have en løs kanon siddende som dommerformand.

»Han har rodet sig ud i en lortesituation her. Men o.k. – jeg håber da, han er en lige så spændende formand fremover.«

Hør hele programmet, der også kommer forbi det vanvittige drama i Lyngby, Schjelderups gestikulationer, Tshiembes bommert og en OB classic.