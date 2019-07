Har Christian Eriksen spillet for højt spil i jagten på en ny klub? Og har han slet ikke niveauet til for eksempel Real Madrid?

At dømme ud fra skriverier i store engelske og spanske aviser er det lukkede døre, som Christian Eriksen møder i sin jagt på et drømmeskifte til en større adresse end Tottenham.

Og det er der en god forklaring på, som ikke er så god for Eriksen dog. Det mener Daily Mails fodboldredaktør, Martin Samuel.

'Han er kommet ned på jorden med et brag, Christian Eriksen, som ikke er vurderet helt så god, som han selv troede (...) Eriksen er en vidunderlig spiller, men der har været for mange vigtige kampe, hvor han har været anonym,' skriver Samuel i en klumme i dag.

Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Group D - Denmark v Republic of Ireland - Telia Parken, Copenhagen, Denmark - June 7, 2019 Denmark's Christian Eriksen during the match Action Images via Reuters/Lee Smith Foto: LEE SMITH Vis mere Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Group D - Denmark v Republic of Ireland - Telia Parken, Copenhagen, Denmark - June 7, 2019 Denmark's Christian Eriksen during the match Action Images via Reuters/Lee Smith Foto: LEE SMITH

Christian Eriksen er i denne uge – mod i hvert fald egne forventninger – mødt ind til træning i Tottenham, som er på vej på pre-season-turné i Asien.

Stod det til den danske landsholdsstjerne, var han for længst fløjet fra London til en ny og større fodbold-adresse i Europa.

Men det er ikke sket.

'Sammenligner man Eden Hazards bidrag til Chelseas Europa League-finale-sejr med Eriksens præstation for Tottenham i Champions League-finalen, så står det klart, hvorfor en af dem træner i Madrid, mens den anden træner med Tottenham,' skriver Daily Mail-redaktøren.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

Christian Eriksen har i det meste af 2019 været kædet sammen med et skifte til Real Madrid, mens andre storklubber som Juventus, Paris Saint-Germain og Manchester United også har spøgt på rygtebørsen.

Lige nu er der dog stille om den 27-årige danske landsholdsspiller, som i starten af juni for første gang offentligt ytrede, at han er klar til nye udfordringer efter seks succesfulde sæsoner i Tottenham.

»Jeg føler, jeg er på et punkt i min karriere, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt. Men igen, jeg har den dybeste respekt for alt, hvad der er sket i Tottenham, og det vil heller ikke være noget negativt at blive i klubben,« sagde han til B.T i et længere interview.

'Da han bekendtgjorde, at han var klar til at forlade Tottenham til fordel for Real Madrid, Juventus eller noget lignende, blev Eriksen ikke mødt af andet end larmende tavshed,' lyder kommentaren fra Martin Samuel.

Hvem har egentlig købt hvem? Og hvem er blevet solgt? Få det store overblik over alle Superligaens transfers lige HER

I Real Madrid er Paul Pogba et hottere navn hos træner Zinedine Zidane, som har den franske United-stjerne som sin førsteprioritet. Pogba har i dag afvist et Juventus-skifte fra Manchester United, hvorfor Real er det bedste bud på en ny klub til ham.

Sker det, er Eriksen-skiftet til den spanske hovedstad definitivt dødt.

Og skal man tro de seneste historier i de engelske medier, så har Tottenham-boss Danil Levy end ikke modtaget noget bud på Eriksen – hverken fra Real, Juve, PSG eller andre mulige bejlere.

Det har tidligere forlydt, at Levy kræver en gigantisk pris på Eriksen, som har et år tilbage af sin kontrakt med London-klubben, hvilket skulle have skræmt potentielle købere væk.