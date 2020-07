Retssagen mellem de to kendte fodboldfruer Rebekah Vardy og Coleen Rooney er i gang.

Leicester-angriber Jamie Vardys kone har slæbt Wayne Rooneys ditto i retten for æreskrænkelse, fordi Coleen Rooney ifølge Rebekah Vardy har hængt hende ud på værste vis.

Det var i oktober, at tvisten kom frem i offentlighedens søgelys, da Coleen Rooney i et opslag på Instagram hang Rebekah Vardy til tørre og anklagede hende for at være den person, der havde lækket historier om hendes privatliv til tabloidmediet The Sun.

Så nu vil Rebekah Vardy havde en undskyldning - koste, hvad det vil.

Wayne Rooney and wife Coleen

Det kan blive en ret så beskostelig affære, nemlig godt fire millioner kroner fra dem hver.

For Rebekah Vardy er dog en skelsættende sag i hendes liv, og ifølge retspapirerne, som The Independent har fået fat i, har sagen givet hende selvmordstanker, efter hun har modtaget en masse hadebreve for at være en dårlig veninde.

Samtidig var hun på det tidspunkt gravid og frygtede at miste sit barn af stress.

»Hun led af ekstrem stress, fik angst og var flov over de artikler, der var blevet skrevet, og de efterfølgende breve, hun modtog,« står der i retspapirerne ifølge The Independent.

Rebekah Vardy fik den helt store nedtur på som følge af sagen.

»Den hån, hun var udsat for, gav hende selvmordstanker. Hun led af alvorlige panik- og angstanfald, som manifesterede sig i, at hun var bange for at forlade sit hus,« står der videre.

Samtidig blev Rebekah Vardy så ramt på psyken, at hun måtte på hospitalet flere gange, og en overgang bildte hun sig selv ind, at hun var den mistænkte i sagen om den meget omtalte Madeleine McCanns forsvinden.