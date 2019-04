Inter vil nu lægge sag an mod David Beckham.

Den italienske storklub er ikke helt tilfreds med, at den tidligere engelske fodboldspiller har kaldt sin kommende amerikanske fodboldklub for Inter Miami.

Navnesammenfaldet er iføllge det italienske medie Calciomercato for meget.

Derfor skal en dommer nu vurdere om, David Beckham overtræder den italienske klubs rettigheder til Inter-navnet. Eller om Inter (den italienske klub) overhovedet har eneret til at bruge navnet.

Den italienske klubs fulde navn er i virkeligheden Internazionale, mens Inter mest er et kaldenavn - dog er det gennem årene blevet benyttet i så overvejende grad, at registreringen af det som varemærke sandsynligvis kunne falde ud til Milano-klubbens fordel.

David Beckham var ellers begejstret, da han sidste år præsenterede navnet på sin klub.

»Vi har brugt så langt tid på at være sikre på, at vi ramt rigtigt, for vores fans skyld. Et meget stolt øjeblik,« lød det fra ham.

Men allerede i den forbindelse gav navnet grund til smil og undren i fodboldmiljøet.

Dengang reagerede Inter på Twitter endda med ordene 'Inter Miami, siger I?'

Og navnekonflikten er ikke første gang, at der har været juridiske problemer omkring David Beckhams amerikanske fodbolddrøm.

Det er meningen, at holdet skal have hjemme på et nybygget stadion, men de planer har mødt modstand i flere omgang.

Et projekt er blevet godkendt, men her er der også landet flere søgsmål i forhold til udformningen af stadionkomplekset - læs mere om det her

Det er meningen, at David Beckhams amerikanske fodboldklub skal træde ind i MLS-ligaen allerede næste år. I første omgang får Inter Miami hjemmebane på Lockhart Stadium i Fort Lauderdale, indtil det nye stadion står færdigt.