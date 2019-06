Ud!

Sådan lyder beskeden fra den skotske storklub Celtic til en mor og hendes søn.

57-årige Maureen Quinn er sammen med sønnen Edward blevet fyret og suspenderet af storklubben - anklaget for at lække et fortroligt dokument.

I sidste uge kunne B.T. fortælle om det lækkede dokument, der beskriver Celtics transferplaner - og mål. Et af navnene på dokumentet er nemlig den danske landsholdsspiller Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Efter dokumentet landede på de sociale medier og i pressen, har Celtic ført en klapjagt på dem, der har lækket det interne dokument. Nu er fælden klappet over Maureen Quinn og hendes søn, der arbejder som henholdsvis rengøringsdame og sikkerhedsvagt på Celtics træningsanlæg Lennoxtown.

Både Maureen Quinn og hendes søn nægter imidlertid, at de har lækket det fortrolige stykke papir.

»Det er en skændsel. Jeg har intet gjort galt, men jeg får skylden for hvad det her nu end er. Jeg ved, min søn heller ikke ville gøre noget. Vi er bare syndebukke, og jeg vil rense mit navn,« siger Quinn, der fortæller, hvordan hun blev grillet af en sikkerhedsansvalig og en advokat.

»De hev mig ind tre gange til møder om det. Jeg tømmer skraldespandene på Lennoztown, og tror tror, de mener, at jeg gik gik skraldespandene igennem og fandt det her stykke papir, inden jeg gav det til min søn, som affotograferede det,« fortsætter den 57-årige bedstemor.

Celtic havde alle 30 medarbejdere på træningsanlægget under forhør, men til sidst pegede pilen altså på Maureen Quinn og sønnen, som også erklærer sig uskyldig.

Maureen Quinn planlægger nu at anlægge sag mod Celtic for uretmæssig fyring, men det ryster ikke umiddelbart den skotske mesterklub.

»Det her er en intern sag, men vi er tilfredse med, at klubben har ageret rigtigt,« lyder det fra klubbens talsmand.