Det hører til sjældenhederne, at landsholdsmålmand Kasper Schmeichel lukker seks mål ind i en enkelt fodboldkamp.

Det skete dog søndag, da Leicester besøgte Manchester City i den engelske Premier League og blev sendt hjem med en øretæve på 3-6.

Det er samtidig rekord. Der er nemlig aldrig før blevet scoret hele ni mål på den store engelske fodbolddag 'Boxing Day'.

Ligaens førerhold indledte stærkt, og havde allerede inden Kevin de Bruynes føringsmål efter fire minutter skabt et par store chancer.

De Bruynes drøn fra kanten af feltet gav værterne en 1-0-føring, der blev udbygget efter et kvarter, da Riyad Mahrez udnyttede et straffespark til at gøre det til 2-0.

Kasper Schmeichel var impliceret i 3-0-målet fem minutter senere, da City igen spillede sig let igennem Leicesters defensive kæder, og venstrebacken João Cancelo slog et fladt indlæg ind i feltet.

Her boksede den danske keeper bolden lige hen til Ilkay Gündogan, der nemt scorede til 3-0.

Midtvejs i første halvleg gjorde Raheem Sterling det til 4-0 på endnu et straffespark, inden Schmeichel med et par fine redninger var med til at stoppe massakren frem mod pausen.

Midterforsvareren Jannik Vestergaard var også med for Leicester i kampen, der før pausen viste en tydelig forskel på et velsmurt tophold og et midterhold med svingende resultater på det seneste.

Anden halvleg blev dog en hel del anderledes, da City-spillerne tog det med ro, mens havde succes med nogle stærke kontraangreb.

Ti minutter efter pausen reducerede James Maddison til 1-4, inden Ademola Lookman kort efter gjorde det til 2-4.

City var efterfølgende tæt på, og et hovedstød havde passeret Schmeichel i målet, men Daniel Amartey fik vippet bolden op på overliggeren, så Leicester slap med skrækken.

Og da Leicester stort set med det samme gik op i den anden ende og reducerede til 3-4 ved Kelechi Iheanacho, begyndte uroen pludselig at brede sig på tilskuerpladserne.

Kunne Leicester, der blev udspillet i første halvleg, få point med fra Citys hjemmebane?

Svaret kom kort efter, da værterne endelig viste lidt af spillet fra de første 45 minutter, og Aymeric Laporte headede City på 5-3.

Kort før slutfløjt scorede Raheem Sterling til 6-3, da en nedfaldsbold i forbindelse med et hjørnespark landede for fødderne af angriberen, der nemt sendte bolden ind bag Schmeichel.

Mens City med 47 point er stukket af i toppen af rækken med Liverpool og Chelsea som de største trusler i guldkampen, så kom flere af holdene lige bag førertrioen fint ud af julerunden.

Arsenal vandt med 5-0 ude over Norwich og indtager fjerdepladsen ned 35 point.

Tottenham slog på hjemmebane Crystal Palace med 3-0 og har på femtepladsen 29 point.

Harry Kane gjorde det til 1-0 efter en halv time, inden Lucas Moura et par minutter senere øgede til 2-0 på et hovedstød, hvor han gik hårdt i ryggen på Crystal Palace-danskeren Joachim Andersen.

Son Heung-min bragte værterne på 3-0 et kvarter før slutfløjt, hvorefter Pierre-Emile Højbjerg blev pillet ud for Tottenham.

West Ham, der har 28 point på sjettepladsen, tabte 2-3 på eget græs til Southampton.