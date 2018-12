Én kamp. Én sejr. Det er, hvad der står på bundlinjen for Ole Gunnar Solskjær efter debuten som Manchester United-manager.

Og nordmanden kan med ro i sindet kigge på de sociale medier efter kampen. For her vælter det allerede ind med store roser til manden, der efter tirsdagens fyring af José Mourinho nu står i spidsen for det engelske mandskab.

'Det her Manchester United-mandskab ser helt anderledes ud. Masser af frihed og kreativitet. Farligt for alle andre hvis det er, hvad der venter,' skriver Emma Sanders, der er journalist hos BBC.

Og hun er ikke den eneste, der har bidt mærke i, at de rød-blusede lignede et forandret hold efter sejren på 5-1 over Cardiff.

Ole Gunnar Solskjaer must have magical powers if he has triggered this improvement in 2 training powers. Or could it be the players weren’t exactly playing to their full capacity? — Dominic King (@DominicKing_DM) 22. december 2018

'Ole Gunnar Solskjær må have magiske kræfter, hvis han har fået de fremskridt efter to træninger. Eller kunne det være, spillerne ikke spillede op til deres bedste?' skriver Dominic King, der er reporter hos Daily Mail med henvisning til de mange historier om interne problemer i truppen under José Mourinho.

Mange fans er også meget tilfredse med, hvad de så i lørdagens opgør, og herunder er et udpluk af de - mange - reaktioner, der er kommet.

'Denne type angrebsfodbold fra United er sensationelt. MUFC underholder igen!'

'Solskjær-effekten!'

'Vi har aldrig scoret 5 under José, forestil jer hvad der sker under Solskjær'

'Solskjær FC ser smukt ud!'

'Bedste julegave i år er uden tvivl Uniteds ansættelse af Solskær'

'Efter regn kommer Solskjær'

'Giv Solskjær en kontrakt på ti år, for helvede det var smukt'

Lige nu er aftalen, at Ole Gunnar Solskjær står i spidsen for Manchester United som midlertidig manager. Fredag lagde han på sit første pressemøde dog ikke skjul på, at han gerne vil have en permanent kontrakt.

»Mit job lige nu er at gøre det så godt, at jeg kan føre klubben fremad. Der er mange managere, der ville elske at stå i spidsen for Manchester United, og jeg er én af dem, men det har vi ikke snakket om,« sagde Ole Gunnar Solskjær. Med lørdagens sejr over Cardiff har Manchester United 29 point og ligger nummer seks i Premier League med otte point op til Arsenal på femtepladsen.