Solen skinner i den grad på den danske fodboldspiller Christian Nørgaard for tiden.

Og det skyldes ikke blot, at han lige nu er på ferie under varme himmelstrøg i Spanien.

For på turen har den tidligere Brøndby-stjerne stillet det store spørgsmål til kæresten Josefine, og han fik et stort 'ja'.

Det afslører 25-årige Christian Nørgaard i et opslag på sin Instagram-profil, som kan ses i bunden af artiklen. Til opslaget skriver han blot ordet 'ja' med store bogstaver i en ren glædesrus.

Samme billede har Josefine Barsøe delt med en kærlighedserklæring til sin forlovede.

'Det største ja nogensinde. Jeg elsker dig til månen og tilbage igen,' skriver hun ledsaget af den kække bemærkning: 'han er taget af markedet, damer'.

Christian Nørgaard spiller til dagligt i engelske Brentford FC, som han skiftede til i slutningen af maj. Det skete efter et kort ophold i italienske Fiorentina, som han skiftede til fra Brøndby IF i sommer efter at have været en stor profil på Vestegnen.

Og han er langt fra den eneste danske fodboldspiller, der har været på knæ denne sommer. I midten af juni kunne FCK-spilleren Peter Ankersen afsløre, at han var blevet forlovet. Det samme er Jens Stryger Larsen, der onsdag fortalte, at han har friet til kæresten Emilie. Derudover er Lukas Lerager blevet gift denne sommer.