Det var næsten ikke til at fatte.

Da dommer Cüneyt Cakir fløjtede af efter 90 højdramatiske minutter, var det Liverpool, der havde gjort det umulige.

Fra 0-3 til 4-3 på hjemmebanen Anfield, der mange gange før har lagt græs til store Champions League-aftenen.

Øverst i artiklen kan du se øjeblikket, hvor der bliver fløjtet af og de efterfølgende minutter af ren og skær ekstase på Anfield - og 'You'll Never Walk Alone'.

En af de der aftener i Liverpool. Foto: OLI SCARFF Vis mere En af de der aftener i Liverpool. Foto: OLI SCARFF

Tidligt i første halvleg var det Divock Origi, der bragte Liverpool på sejrskurs. Belgieren havde fået chancen i fraværet af de to angrebsstjerne Roberto Firmino og Mohamed Salah, hvilket blot sætter præstationen mere i relief.

I pausen blev Georginio Wijnaldum skiftet ind i stedet for Andrew Robertson, og efter 10 minutter på banen havde han sat sit aftryk på fodboldhistorien.

Hollænderen nettede to gange inden for to minutter havde han bragt Liverpool på både 2-0 og 3-0.

Barcelona lavede så en gigantisk brøler, da Liverpool tog den samlede føring med scoringen til 4-0, hvor Trent Alexander-Arnold og Divock Origi tog fusen på et helt Barcelona-hold - se det mål her.