Han spillede selv i Manchester United under Sir Alex Ferguson – og den norske United-manager har taget den succesfulde managers stil til sig.

Det skriver The Telegraph.

For selv om Manchester United vandt 2-0 over Reading i lørdags, var nordmanden langtfra tilfreds med den præstation, spillerne leverede. Og det fik de at vide uden filter.

The Telegraph kan fortælle, at Solskjær i ren Ferguson-stil råbte sine spillere direkte ind i ansigtet i flere minutter i pausen – selv om holdet altså allerede var foran 2-0.

Efter kampen var han også klar i spyttet, da han sagde, at »de ikke havde fortjent at vinde 2-0«, på trods af at han til kampen havde skiftet lidt ud i truppen.

Tidligere har han da også været helt klar om sin ledelsesstil.

»Når et barn skuffer dig, så retter du på det. Du giver det ikke chokolade. Så jeg behandler egentlig bare mine spillere som børn. Du prøver at guide og hjælpe dem. Men når jeg bliver skuffet, så bliver du nødt til at fortælle dem, hvilken standard jeg har. Bare spørg mine børn eller spillere i Molde,« har han udtalt.

Da Ole Gunnar Solskjær blev ansat i United, var der tvivl om, hvorvidt han kom til at stille sig imod spillerne. Men det skulle være den største forskel på ham og Mourinho.

Manchester United mod Reading.

For hvor den portugisiske manager kunne være sur på hele, eller dele, af truppen – som blandt andre Paul Pogba – skulle Solskjær skælde ud og komme videre.

Resultaterne har da også været lodret modsat, siden Solskjær overtog manager-posten i United 19. december.

Her har klubben gjort rent bord med fem sejre i lige så mange forsøg. De har tilmed været ganske overbevisende – alle kampe er som minimum blevet vundet med to mål.

Alligevel er det ikke sikkert, at Ole Gunnar Solskjær veksler den midlertidige manager-post med en fast. I stedet forlyder det, at det er Christian Eriksens manager, Mauricio Pochettino, der er favoritten til manager-posten.