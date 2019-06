Den tidligere Real Madrid-træner Fabio Capello råder ’Los Blancos’ til at droppe eventuelle planer om at købe superstjernen Neymar.

Brasilianske Neymar bliver sat i forbindelse med både Real Madrid og rivalerne Barcelona, men hvis det står til Fabio Capello, bør madrilenerne trække sig ud af ræset om Paris Saint-Germain-spilleren.

»Neymar er en fantastisk spiller, men jeg synes, han mangler ydmyghed,« lyder dommen fra Fabio Capello i Radio Marca.

Den legendariske italienske træner, der i to omgange - 1996-1997 og 2006-2007 - stod i spidsen for Real Madrid, roser dog sin tidligere klub for at vende tilbage til at sigte efter spillere på allerøverste hylde.

Det er i hans optik den eneste rigtige strategi, hvis klubben skal vippe Barcelona af pinden i Spanien.

»Galaticos er vendt tilbage (til Real Madrid, red.), og Eden Hazard er en af dem,«

»Jeg kender de spillere, de har købt, og jeg mener, de kommer til at hjælpe meget,« siger Capello med henvisning til Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao og Ferland Mendy.

»Madrid er nødt til at gøre noget, for de har brug for nye spillere med mere sult,« siger Capello, som ikke mener, at Real Madrid er færdig med at købe spillere endnu.

Faktisk opfordrer han direkte Real Madrid til at købe franske Paul Pogba i Manchester United.

»Pogba er en fantastisk spiller, som har kvalitet, er fysisk og har stor power. Jeg kender ham fra hans tid i Juventus, og jeg har fulgt ham i Manchester,« siger Capello, som også – på Real Madrids vegne - har et godt øje til Pogbas landsmand Kylian Mbappe.

»Jeg tror, at Mbappe kommer til at vinde Ballon d’Or mange gange.«

»Jeg kan rigtig godt lide ham, han er hurtig, han har kvalitet, og han er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt,« siger Fabio Capello.