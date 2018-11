Det blev en chancefattig 0-0-kamp mellem Slavia Prag og FCK, og tjekkerne kunne bedst bruge det ene point.

FC København skulle helst bruge en sejr torsdag aften ude mod Slavia Prag i bestræbelserne på at gå videre fra gruppespillet i Europa League.

Men FCK magtede kun at hente et uafgjort 0-0-resultat i Prag, og det gør et avancement vanskeligt for københavnerne inden de to sidste gruppekampe.

FCK blev dog hjulpet af, at Bordeaux valgte at stemple ind i gruppen ved at spille uafgjort 1-1 hjemme mod Zenit. Det var franskmændenes første point efter tre nederlag i de tre første kampe.

Dermed lever FCK stadig i gruppen, men kun med det yderste af tåspidserne.

Zenit topper gruppen med otte point, Slavia Prag har syv point på andenpladsen, mens FCK har fem point på tredjepladsen. Bordeaux har et point på sidstepladsen. De to bedste hold går videre.

Indtil videre har Slavia Prag overraskende vist sig at være et af de absolut stærkeste hold i gruppen. Det viste tjekkerne også med 1-0-sejren i den seneste kamp i Parken.

For anden kamp i træk formåede Slavia Prag i store dele af kampen at stresse FCK-spillerne, som havde meget svært ved at komme frem til åbne chancer.

Det tjekkiske forsvar, som kun havde indkasseret et mål i de første tre gruppekampe, stod solidt og tillod ikke meget plads til københavnerne.

Eneste farlige FCK-forsøg i første halvleg kom et minut før pausen, da højrebacken Peter Ankersen gik med frem og skød forbi den fjerneste stolpe.

Ellers stod der Slavia Prag på det meste i de første 45 minutter, hvor især kantspilleren Miroslav Stoch var flittig afslutter fra distancen.

Efter 19 minutter var Slavia Prag yderst tæt på en scoring, da et skud fra backen Michal Frydrych ramte en FCK-spiller på vejen og prellede af på stolpen.

FCK-backen Nicolai Boilesen pådrog sig en skade og udgik ti minutter før pausen. Det lignede en muskelskade i baglåret. Ind i stedet kom Pierre Bengtsson.

I anden halvleg var FCK lidt bedre med i spillet, men det var stadig Slavia Prag, der kom frem til de fleste og største chancer foran de 18.702 tilskuere på Eden Arena.

Stoch blev ved med at udfordre på kanten, og han havde også et nærgående frispark efter 71 minutter, men FCK-keeper Stephan Andersen var på plads og reddede til hjørnespark.

FCK lavede for mange fejlafleveringer og kom aldrig ind i en god rytme. Tjekkerne spillede fysisk hårdt og kontrollerede kampen i slutfasen.

Slavia Prag havde også i slutminutterne de bedste afslutninger, men Stephan Andersen sørgede for at holde buret rent.

I næste opgave, som er 29. november, skal FCK en tur til Rusland for at møde Zenit. Derefter venter opgøret hjemme mod Bordeaux 13. december.

/ritzau/