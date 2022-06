Lyt til artiklen

»Der tænkte jeg, hvis I gerne vil mobbe mig, så gider jeg ikke snakke med jer. Det er ret simpelt. Og det er ærgerligt, det skal være på den måde.«

Sådan lød det mandag eftermiddag, da Nadia Nadim endelig satte ord på sin ambassadørrolle til VM-slutrunden i Qatar efter flere måneders stilhed fra landsholdsstjernen.

Hun fortalte, at det var pressens dækning, der var årsagen til, at hun har været lukket som en østers omkring det kontroversielle valg.

Nadim lagde nemlig ikke skjul på, at hun syntes, at sladderbladene opdigtede historier om, at hun valgte at være ambassadør 'for pengenes skyld' og 'solgte sin sjæl.'

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Nu har sangskriveren Remee Jackman været ude at kommentere på pressens håndtering af Nadim-sagen, som han kalder for 'voksenmobning.'

»Jeg synes, det her er totalt usympatisk og dobbeltmoralsk voksenmobning – lad hende nu være,« skriver Remee i et opslag på Facebook.

Han skriver samtidigt, at Nadim helt sikkert har »fejlberegnet konsekvenserne af at deltage som ambassadør,« men at blandt andet broadcasterne og de andre spillere har et lige så stort medansvar.

»I det mindste kan hun, som hun selv siger, inspirere nogle lokale kvinder til at blive selvstændige og eks. starte til fodbold,« slutter Remee Jackman med at skrive i sit opslag.

Nadia Nadim har været kritiseret for sit valg om at støtte VM-værterne på grund af, at de blandt andet har tusindvis af migrantarbejderes liv på samvittigheden.