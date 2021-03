Erling Braut Haaland var nervøs, da han fik en ny chance for at sparke straffe mod Sevilla.

Med to scoringer i tirsdagens 2-2-ottendedelsfinale mod Sevilla satte den norske målmaskine Erling Braut Haaland rekord for at bruge færrest mulige kampe til at score 20 mål i Champions League.

Blot 14 kampe har nordmanden brugt på at lave sine 20 fuldtræffere i Europas bedste klubturnering. De følgende navne på listen er Harry Kane, Alessandro Del Piero og Ruud van Nistelrooy, der brugte henholdsvis 24, 26 og 27 kampe på at opnå samme bedrift.

Nordmandens rekordmål blev dog et noget spøjst et af slagsen.

Først troede han, at han havde scoret det på regulær vis med et spark fra nært hold. Målet blev dog annulleret, da Haaland havde begået frispark, men til gengæld fik han et straffespark for en episode minuttet forinden.

Haaland brændte straffesparket, men han fik så en ny chance fra pletten, da målmanden gik for tidligt. Nordmanden var nervøs, før han skulle sparke sit andet straffespark.

- Jeg brændte det første straffespark, men hvis målmanden var blevet stående på linjen, så havde jeg scoret på det spark, ligesom jeg gjorde på mit andet spark.

- Jeg var lidt nervøs før det andet straffespark, men jeg vidste, at det ville være godt for os at score mål nummer to, siger Haaland ifølge uefa.com.

Han sparkede præcis samme sted anden gang, men bolden gik altså i mål til en Dortmund-føring på 2-0.

Siden kom Sevilla på 2-2 og manglede et enkelt mål for at få fremtvunget forlænget spilletid, men spanierne havde ikke tid til at fuldende comebacket og tabte samlet med 4-5.

- Det var en meget hård kamp, og jeg er meget træt nu. Men vi er klar til næste runde, og det føles meget stort.

- Vi vidste, at Sevilla ville komme aggressivt ud, men da vi scorede vores første mål, vidste vi, at de skulle bruge tre mål, siger Haaland.

Youssef En-Nesyri blev dobbelt målscorer for Sevilla.

Han ærgrer sig over manglende marginaler i et opgør, hvor gæsterne tog teten fra start, men blev offer for norsk koldblodighed foran mål.

- Vi er ikke glade for resultatet efter en kamp, hvor vi spillede virkelig godt. Sandheden er, at vi ikke havde heldet. Da de fik en chance, så scorede de. Vi var ikke heldige, men jeg er glad for holdets indsats. Vi kæmpede frem til sidste minut, siger En-Nesyri til Movistar ifølge uefa.com.

/ritzau/