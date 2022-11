Lyt til artiklen

Jens Odgaard skiftede denne sommer til AZ Alkmaar for et kæmpe beløb, da den danske angriber blev købt for over 30 millioner kroner.

Men han har allerede vist sig den store investering værd med en målrekord og som holdets topscorer med seks mål i ni kampe i Æresdivisionen. Det er også blevet til to scoringer i Conference League.

Succesen er kommet oven i sidste sæson, hvor Jens Odgaard også gjorde sig positivt bemærket på det mindre hold Waalwijk, hvor han scorede otte gange i Æresdivisionen og lavede seks assister.

»Jeg synes, at jeg har fået en god start, og min sidste sæson var også god, så det er dejligt at kunne fortsætte i samme spor,« siger Jens Odgaard, der anerkender, at det har en vis betydning, når en klub som AZ Alkmaar slår deres transferrekord for at hente netop ham.

»Det viser, at de tror lige så meget på mig, som jeg tror på mig selv, så det tiltalte mig. De viste, at de var meget seriøse omkring skiftet og troede på, at det kunne blive godt,« siger han og tilføjer:

»Men jeg tænker ikke over beløbet. Det betyder selvfølgelig, at min træner og holdkammerater forlanger mål af mig, og at jeg gør det godt, men det gør jeg også selv, så det er ikke noget, jeg spekulerer over. Det er i hvert fald ikke noget, som fylder i mit hoved,« slår Odgaard fast.

Med de mange scoringer følger en naturlig respekt – ikke mindst fordi flere af hans mål har været spektakulære.

»Jeg kan mærke her i Holland, at folk ved, at jeg har kvaliteter. Jeg er jo ikke en traditionel angriber, men kan godt lide at være rundt omkring på banen og prøve forskellige ting, og det kan man også godt se på mine mål, men jeg håber, at der kommer flere tapins i fremtiden. Det kunne også være rart,« lyder det fra Jens Odgaard med et grin.

Dem har der været god grund til at have i AZ Alkmaar, som inden weekendens kampe ligger nummer tre i Æresdivisionen med kun to point op til førerholdet Ajax, der dog har spillet en kamp færre.

»Jeg vil sige, at der er fem gode hold i Holland med selvfølgelig PSV, Ajax, Feyenoord, Twente og os, og det gælder om at være rigtig gode i mange kampe for at blive ved med at kunne ligge deroppe, for der er ikke mange, der taber super mange point,« forklarer den 23-årige dansker og fortsætter:

»Vores sæsonstart var rigtig god med mange ubesejrede kampe, men så havde vi lige en dårlig kamp på udebane mod Excelsior, men nu har vi vundet to gange igen, og jeg håber, at det betyder, at vi er tilbage på den gode sti, og at vi kan slutte godt af før vinterpausen.«

En pause, der begynder allerede efter næste weekend, for VM bliver skudt i gang lige om lidt.

Landstræner Kasper Hjulmand har proklameret, at der skal meget til, før han tager uprøvede ansigter med til VM, og for Jens Odgaard er det nok en postgang for tidligt.

Men at der bliver holdt øje med hans gode præstationer og i Holland, det lagde Kasper Hjulmand ikke skjul på under seneste landsholdssamling.

»Det er fedt, jeg er glad for, at han kigger med og støtter mig selvfølgelig, så håber jeg bare, at jeg kan fortsætte og blive endnu bedre, så jeg en dag kan være med,« siger Odgaard og uddyber om sine tanker om en dag at repræsentere sit land i rødt og hvidt:

»Jeg føler da, at jeg kommer tættere og tættere på at kunne komme med på landsholdet. Nu er der en slutrunde om lidt, men måske kan jeg være med efter den, når der er et langt opløb til EM i Tyskland med de mange kampe. Men det er svært at sige, det handler om, at jeg skal fortsætte med at gøre det godt, og så må man tage den derfra.«

Jens Odgaard spiller søndag mod sin gamle klub Waalwijk.