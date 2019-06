De hollandske fodboldkvinder var i problemer mod Cameroun, men europamestrene endte med at vinde VM-kampen.

Det sprudlende fodboldspil har været en mangelvare hos Holland i de to første kampe ved kvinde-VM.

Alligevel har hollænderne gjort rent bord og vundet begge kampe. Lørdag blev det til en 3-1-sejr over Cameroun.

Med sejrene er de hollandske europamestre sikre på en billet til ottendedelsfinalerne inden den sidste gruppekamp mod Canada.

Første halvleg var en kedelig affære i de første 40 minutter, hvor Holland dominerede og havde bolden mest.

Men i de sidste fem minutter af første halvleg eksploderede kampen med to hurtige mål.

Den hollandske angriber Vivianne Miedema headede 1-0-målet i kassen efter et flot oplæg fra Shanice van de Sanden.

Blot 154 sekunder senere lå bolden overraskende i de hollandske netmasker.

Camerouns Gabrielle Onguene modtog en høj bold og headede den forbi den fremstormende hollandske keeper Sari van Veenendaal og sparkede den i det tomme net.

Holland kom foran 2-1, da der kun var spillet tre minutter af anden halvleg.

Det var den hollandske forsvarsspiller Dominique Bloodworth, der stod på det rigtige sted i feltet.

Camerouns Michaela Adam forsøgte at losse bolden væk, men fik ved en fejl spillet bolden hen til Bloodworth, der blot skulle sætte foden på for at score 2-1-målet.

Holland var dog ved at indkassere en sen udligning ti minutter før tid, men Henriette Akaba magtede ikke at udnytte Gabrielle Onguenes fine forarbejde.

I stedet slog Miedema til igen med et hårdt spark, der gjorde hende til dobbelt målscorer i kampen.

Samtidig blev Miedema den spiller, der har scoret flest mål for Holland nogensinde. Den blot 22-årige Arsenal-angriber har nettet 60 gange for Holland.

Holland topper nu gruppe E med seks point efter to kampe. Canada, der senere lørdag møder New Zealand, har på andenpladsen tre point efter en enkelt kamp.

