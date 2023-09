Danmark er solidt repræsenteret under dette års gruppespil i Champions League.

Hele 18 danskere var nemlig en tur på det grønne græs under tirsdagens og onsdagens gruppekampe for ti forskellige klubber.

Og det dansk fodbold slet ikke vant til, mener B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

»Det er faktisk ret vildt og uhørt, at så mange danskere spiller nøgleroller i den største af alle klubturneringer. Det er vi slet ikke vant til,« siger han og fortsætter:

»Førhen havde vi to eller tre danskere i aktion fra start i en Champions League-runde, og så var der måske et par stykker, der blev skiftet ind i løbet af kampene.«

Disse danskere var i aktion i Champions League Her er de 18 danskere, som var i aktion for deres klubhold i Champions League tirsdag og onsdag. Yussuf Poulsen, RB Leipzig

Andreas Christensen, FC Barcelona

Matthew O'Reiley, Celtic FC

Gustav Isaksen, S. S. Lazio

Victor Nelsson, Galatasaray S. K.

Rasmus Falk, FC København

Elias Jelert, FC København

Lukas Lerager, FC København

Oscar Højlund, FC København

Peter Ankersen, FC København

Valdemar Lund, FC København

Christian Eriksen, Manchester United

Rasmus Højlund, Manchester United

Mads Bidstrup, FC Red Bull Salzburg

Maurits Kjærgaard, FC Red Bull Salzburg

Casper Tengstedt, S. L. Benfica

Alexander Bah, S. L. Benfica

Frederik Rønnow, Union Berlin

Syv af de 18 danske spillere var i spil og havde nøgleroller i onsdagens tidlige opgør mellem FC København og Galatasaray. Et opgør der endte i et sandt drama, da FC København smed en 2-0 føring efter et rødt kort og måtte tage til takke med en uafgjort.

Det er dog ikke, de syv spillere der springer i øjnene på B.T.s sportskommentator.

»Nu har vi mange, der er med fra start og spiller hovedroller – tænk bare på Frederik Rønnows superkamp for Union Berlin på Bernabeu, Kjærgaard og Bidstrups vilde præstation ude mod Alexander Bah og Benfica – og selvfølgelig Rasmus Højlunds scoring for Manchester United,« siger han.

Ifølge B.T.s sportskommentator vidner de 18 danskeres præstation om, at niveauet blandt spillerne er højt og ikke mindst, hvor stort et ryk dansk fodbold har taget gennem det seneste årti.

»Talentudviklingen har taget kæmpe skridt. Det er topklubber, der nu kæmper om de danske spillere.«

»Førhen havnede danskerne som regel på den næsthøjeste hylde i de europæiske ligaer, men sådan er det ikke længere. Det er en skøn udvikling – og det er langt fra sikkert, at den har toppet endnu.«